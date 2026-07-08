Russland-Beben: "Ich glaube, sie versteht nicht, was hier gerade passiert"

SID 08.07.2026 • 16:46 Uhr Wladyslaw Heraskewytsch ist bei den vergangenen Olympischen Spielen für einen Helm mit Abbildungen von 22 getöteten ukrainischen Athleten ausgeschlossen worden. Jetzt kritisert er das IOC scharf.

Der ukrainische Skeletoni Wladyslaw Heraskewytsch hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) und dessen Präsidentin Kirsty Coventry scharf kritisiert, weil sie Athleten aus Russland die Rückkehr in den Weltsport ermöglichen.

Der 27-Jährige, der bei den vergangenen Olympischen Spielen wegen eines Helms mit den Abbildungen von 22 getöteten ukrainischen Athleten ausgeschlossen worden war, bezeichnete die Entscheidung in einem Interview mit dem Münchner Merkur als „Wahnsinn und eine Schande“.

Obwohl er damit gerechnet habe, dass russische Sportler „irgendwann“ wieder zugelassen würden, habe er nicht erwartet, dass dies „so schnell“ geschehe – besonders nicht zu einem Zeitpunkt, an dem die Lage in der Ukraine „so schlimm wie nie zuvor“ sei. Heraskewytsch verwies dabei auf die jüngsten Raketenangriffe auf die Hauptstadt Kiew.

IOC-Präsidentin Coventry? „Sie hat keine Ahnung“

„Ich glaube, sie versteht nicht, was in der Ukraine gerade passiert. Sie war nie hier und hat keine Ahnung, wie unser Leben gerade aussieht. Die Tragweite der Tragödie, die wir gerade erleben, ist nicht in Worte zu fassen“, sagte er über IOC-Präsidentin Coventry.

Das IOC kümmere sich „nur ums Business“ und ignoriere, „dass der russische Sport die russische Propaganda“ verbreite. „Transparenz gibt es nicht, alles wird hinter verschlossenen Türen entschieden“, kritisierte er weiter.

Für Heraskewytsch geht es vor allem darum, „die russische Propaganda zu stoppen – und da spielt der Sport eine große Rolle“. Er verwies auf russische Athleten, die an „Propaganda-Events“ teilnehmen, oder „ihre Erfolge Putin widmen“.

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