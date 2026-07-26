Rhythmische WM in Frankfurt: Varfolomeev führt Team an – Kolosov fehlt

SID 26.07.2026 • 15:18 Uhr Nicht in Frankfurt (ab 12. August) dabei ist dagegen die Olympiavierte Margarita Kolosov.

Mit Paris-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev an der Spitze geht das deutsche Team in die Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik. Neben der elfmaligen Weltmeisterin werden Lada Pusch und Anastasia Simakova die Einzel-Wettbewerbe (ab 12. August) in der Frankfurter Festhalle bestreiten. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Sonntag bekannt. Nicht dabei ist dagegen die Olympiavierte Margarita Kolosov.

Varfolomeev sichert WM-Ticket

„Ich bin total glücklich, dass es nun feststeht und ich bei der WM starten werde. Wir wollen die Zuschauer in Frankfurt begeistern“, sagte Varfolomeev. Bei der WM 2025 in Rio de Janeiro hatte die heute 19-Jährige fünf Goldmedaillen gewonnen, eine davon mit der Mannschaft.

Teamchefin Isabell Sawade sprach von einem „durchaus engen Rennen“ um die WM-Plätze. Die interne WM-Qualifikation wurde in diesem Jahr in Form des DM-Mehrkampfes im Rahmen der „Finals“ in Hannover ausgetragen. Dabei erzielte Varfolomeev in allen vier Einzeldisziplinen Reifen, Ball, Keulen und Band die meisten Punkte und gewann mit 118,850 Zählern klar vor Pusch (112,100) und Simakova (110,350).