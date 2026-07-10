Windsurf-Weltcup: Köster mit Last-Second-Sieg auf Gran Canaria

SID 10.07.2026 • 11:11 Uhr Philip Köster gewinnt auf Gran Canaria. In seiner Wahlheimat holt er den nächsten Tour-Titel.

Philip Köster hat den Weltcup der Windsurfer auf Gran Canaria gewonnen. Der 32-Jährige setzte sich in seiner Wahlheimat im Finale mit einem Sprung in letzter Sekunde gegen die beiden Spanier Marc Paré und Miguel Chapuis durch. Kleine Wellen und nicht allzu starker Wind hatten den Wettkampf technisch anspruchsvoll werden lassen.

Köster jubelt über Kanaren-Sieg

„Es war ein sehr schwieriges Finale, sehr wenig Wellen, aber trotzdem noch gut genug, um alles zu zeigen“, sagte der fünffache Weltmeister. Insgesamt freute sich Köster über seinen nächsten Tour-Titel, schon im vergangenen Jahr hatte er auf den Kanaren gesiegt. „Ich bin sehr zufrieden damit, dass ich jetzt hier auf Gran Canaria gewonnen habe“, sagte er.