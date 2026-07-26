0:23-Debakel gegen Kanada: Deutsche Lacrosse-Frauen vorm WM-Aus

SID 26.07.2026 • 14:34 Uhr Ernüchterung bei en deutschen Lacrosse-Frauen: Die Chancen auf den Einzug ins WM-Viertelfinale sind deutlich gesunken.

Den deutschen Lacrosse-Spielerinnen droht bei ihrer siebten WM-Teilnahme das frühe Aus in der Gruppenphase. Nach der knappen Auftaktniederlage verlor das Team von Headcoach Philipp Broz in Tokio das zweite Gruppenspiel gegen Titelanwärter Kanada deutlich mit 0:23. Damit hat Deutschland in der künftig wieder olympischen Sportart nur noch theoretische Chancen auf das erste WM-Viertelfinale seit 2001.

Deutscher Außenseiter hofft aufs Viertelfinale

Am Dienstag trifft der Gruppenletzte Deutschland als klarer Außenseiter auf Australien, das Wales mit 9:7 bezwang. Nur wenn der zweimalige Weltmeister aus Down Under am Montag ebenfalls gegen Kanada verlieren sollte, könnte sich Deutschland beim Gruppenfinale ins Viertelfinale retten.

Das bislang beste WM-Ergebnis ist der achte Platz beim Debüt 2001, als sich Deutschland trotz dreier Niederlagen in der Gruppenphase für das Viertelfinale qualifiziert hatte.