Zwei Sender zeigen Leichtathletik-Highlight live im TV

SID 21.07.2026 • 09:41 Uhr Kaum ist die Fußball-WM Geschichte, dürfen sich die Sportfans in Deutschland schon auf das nächste Highlight freuen. Die öffentlich-rechtlichen Sender berichten ausführlich von der Leichtathletik in Hannover, bei der 143 deutsche Meistertitel vergeben werden.

Vier Tage, 24 Sportarten, 143 zu vergebende deutsche Meistertitel: Kaum ist die Fußball-WM Geschichte, dürfen sich die Sportfans in Deutschland auf das nächste Highlight freuen. Von Donnerstag bis Sonntag werden zum sechsten Mal die Finals ausgetragen, nach Dresden im vergangenen Jahr ist diesmal Hannover der Gastgeber. ARD und ZDF werden das Multisportevent mit umfangreichen Übertragungen begleiten.

Insgesamt 30 Stunden berichten die öffentlich-rechtlichen Sender im TV, im Stream sind es bis zu 100 Stunden – wobei auf den Plattformen Wettkämpfe in bis zu acht Streams gleichzeitig gezeigt werden. „Wir können unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erneut ein hochinteressantes Sportprogramm bieten, das über die vier Tage fast schon olympische Verhältnisse aufweist“, erklärte ZDF-Sportchef Yorck Polus im Vorfeld.

Das ZDF wird die Wettbewerbe am Donnerstag und am Samstag im Hauptprogramm zeigen, die ARD ist am Freitag und am Sonntag dran. Die Livestreams können bei beiden Sendern an allen Wettkampftagen abgerufen werden. Die Eröffnung der Finals am Mittwoch ab 16 Uhr auf einer schwimmenden Bühne auf dem Maschsee wird vom NDR gestreamt.

Leichtathletik: Neue Sportarten dabei

Die Finals wurden erstmals 2019 in Berlin ausgetragen, diesmal gehören mehr Sportarten zum Programm als bei jeder anderen bisherigen Ausgabe. Zum ersten Mal dabei sind Beach-Volleyball, Gewichtheben, Ju-Jutsu, Rapid Surfen, Segeln und Windsurfen.

Zudem dürfen sich die Fans auf Stars wie die Schwimm-Olympiasieger Lukas Märtens und Florian Wellbrock, die Ruderer des Deutschland-Achters oder Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik, freuen. Die Wettkämpfe werden an zentralen Orten in Hannover wie etwa dem Maschsee, dem Opernplatz oder dem Neuen Rathaus ausgetragen.