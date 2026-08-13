Musik-Panne in Frankfurt: Varfolomeev cool beim WM-Start

SID 13.08.2026 • 05:35 Uhr Zum Auftakt bei der Heim-WM hatte die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik eine Schrecksekunde überstehen müssen.

Den kleinen Zwischenfall bei ihrer Übung mit dem Reifen zum Start in die Heim-WM in Frankfurt am Main hatte Darja Varfolomeev schnell hinter sich gelassen. „An sich bin ich zufrieden mit dem heutigen Tag“, sagte die Rhythmische Sportgymnastin am Mittwoch nach ihrem Missgeschick in der Qualifikation, das ihr so nach eigener Aussage zuvor noch nie passiert war – „es ist einfach abgehakt.“

Musikpanne verunsichert Varfolomeev

Was war geschehen? Als Varfolomeev am ersten Qualifikationstag in der Frankfurter Festhalle zu ihrer Reifenübung ansetzte, blieb die Musik aus. Erst kurz darauf ertönte das übliche Startsignal – und plötzlich setzte auch die Musik ein. Verwirrung pur bei Varfolomeev.

„Ich habe ein Geräusch gehört, das so ähnlich war wie der Piep, der vor der Musik kommt“, erklärte die 19-Jährige später, warum sie bereits vor dem üblichen Startsignal mit ihrer Übung begonnen hatte. „Dann wusste ich nicht, was ich machen soll. Ob ich von der Fläche weggehen oder ob ich weitermachen soll.“ Die Olympiasiegerin von 2024 begann mit ihrer Übung nochmal von vorne – und zeigte ihre Nervenstärke.

Starker Start mit Reifen und Ball

Mit dem Reifen und später auch mit dem Ball gelangen der Athletin vom TSV Schmiden saubere Übungen, wodurch sie gute Aussichten auf die Teilnahme an den Gerätefinals am Sonntag hat. Auch für das Mehrkampffinale am Freitag möchte sich Varfolomeev qualifizieren. Am Donnerstag tritt sie ab 14.30 Uhr im zweiten Teil der Qualifikation mit dem Band und mit den Keulen an.