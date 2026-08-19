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Badminton-WM: Letzte Deutsche raus – Li scheitert klar

Badminton-WM: Letzte Deutsche raus

Die deutsche Meisterin hat keine Chance gegen die an Position fünf gesetzte Chinesin Han Yue.
Aus für Yvonne Li
© picture-alliance/Ritzau Scanpix/SID/Claus Fisker
SID
Die deutsche Meisterin hat keine Chance gegen die an Position fünf gesetzte Chinesin Han Yue.

Am dritten Tag der Badminton-WM in Neu-Delhi ist Yvonne Li als letzte deutsche Starterin ausgeschieden. Die 28-Jährige unterlag am Mittwoch der an Position fünf gesetzten Chinesin Han Yue mit 14:21, 8:21. Für Li war es die dritte Niederlage im dritten Duell mit Han.

Die deutsche Meisterin hatte zum Auftakt der Konkurrenz Agnes Korosi aus Ungarn klar geschlagen (21:12, 21:7) und für den einzigen deutschen Sieg in der indischen Hauptstadt gesorgt. Alle anderen Teilnehmer scheiterten an der Auftakthürde. Im Einzel erwischte es Miranda Wilson und Matthias Kicklitz, im Doppel Jonathan Dresp/Simon Krax und Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen sowie im Mixed Krax/Amelie Lehmann und Marvin Seidel/Thuc Nguyen.

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