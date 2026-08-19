Badminton-WM: Letzte Deutsche raus – Li scheitert klar

SID 19.08.2026 • 16:48 Uhr Die deutsche Meisterin hat keine Chance gegen die an Position fünf gesetzte Chinesin Han Yue.

Am dritten Tag der Badminton-WM in Neu-Delhi ist Yvonne Li als letzte deutsche Starterin ausgeschieden. Die 28-Jährige unterlag am Mittwoch der an Position fünf gesetzten Chinesin Han Yue mit 14:21, 8:21. Für Li war es die dritte Niederlage im dritten Duell mit Han.