Deutsche Enttäuschung bei Badminton-WM

SID 18.08.2026 • 12:53 Uhr Bei der Badminton-WM gibt es viele deutsche Enttäuschungen. Immerhin Yvonne Li steht in der zweiten Runde - und hat eine hohe Hürde vor sich.

Zu Beginn der Badminton-WM in Neu-Delhi hat Yvonne Li als einzige deutsche Starterin ihre Auftakthürde gemeistert. Die 28-Jährige setzte sich nach nur 25 Minuten mit 21:12, 21:7 gegen Agnes Korosi aus Ungarn durch und steht in der zweiten Runde. Für die deutsche Meisterin geht es nun gegen die an Position fünf gesetzte Chinesin Han Yue.

„Sie ist einfach eine unglaublich starke Läuferin und hat ein sehr hohes Tempo“, sagte Li, die ihre bisherigen beiden Duelle gegen Han verlor. „In Frankreich war es ein gutes Spiel, in Huelva habe ich dagegen gar kein Land gesehen. Mal schauen, was am Mittwoch auf mich zukommt.“

Komplizierte Aufgabe für Li

Die WM-Debütanten Jonathan Dresp und Simon Krax schieden im Doppel gegen Peeratchai Sukphun/Pakkapon Teeraratsakul (Thailand) nach drei Sätzen (12:21, 21:15, 11:21) aus. Das gleiche Schicksal ereilte Bjarne Geiss/Jones Ralfy Jansen, das Duo unterlag Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo (Singapur) 21:16, 12:21, 16:21.