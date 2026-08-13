Bei Heim-EM: Deutscher darf seinen Titel nicht verteidigen

SPORT1 13.08.2026 • 14:49 Uhr Lennart Sass wartet schon lange auf den Auftritt, der ihm nun verwehrt wird. Der deutsche Europameister darf seinen Titel aus "nicht nachvollziehbaren" Gründen nicht verteidigen.

Eigentlich sollte er ein Star der Heim-EM im Para Judo werden: Lennart Sass, aktueller Europameister und Paralympics-Dritter von 2024, wollte vor heimischem Publikum seinen Titel verteidigen. Doch daraus wird nichts.

Der 26-Jährige darf bei der EM im baden-württembergischen Heidelberg nicht antreten, weil eine turnusmäßige Klassifizierung kurz vor dem Turnier nicht abgeschlossen werden konnte.

Grund für den überraschenden Ausschluss sind zusätzliche augenärztliche Untersuchungen, die vor Ort angefordert wurden, aber bislang nicht Teil der Unterlagen waren. Das teilte der Deutsche Behindertensportverband DBS mit.

Warum darf Sass nicht antreten?

Sass tritt normalerweise in der Startklasse J1 an, die für Judoka ohne verwertbares Sehvermögen vorgesehen ist. Diese Einstufung war ihm zuletzt sowohl 2022 als auch 2024 bestätigt worden. Im aktuellen Verfahren hieß es jedoch: „Classification not completed“ – eine Entscheidung über seine Startklasse wurde nicht getroffen.

Der DBS zeigt sich fassungslos über den Ablauf. „Das ist ein erheblicher Wermutstropfen für Lennart, die Nationalmannschaft und den Verband“, sagte Marc Möllmann, Vorstand Leistungssport im DBS. Trotz unveränderter medizinischer Befunde habe es kein abschließendes Ergebnis gegeben. Man könne den Verfahrensverlauf „nach derzeitigem Kenntnisstand nicht nachvollziehen“ und wolle den Fall gründlich prüfen, so Möllmann weiter.

Tiefschlag für deutschen Europameister

Für Sass, der in Heidelberg lebt und trainiert, ist der Ausschluss ein herber Rückschlag. „Ich war bereit, meinen Titel zu verteidigen“, sagte er. Besonders schmerze ihn der Gedanke an Familie und Freunde, die eigens zur Heim-EM anreisen wollten.

„Seit die Europameisterschaft nach Heidelberg vergeben wurde, habe ich mich auf dieses Wochenende gefreut. Jetzt wäre der große Tag gekommen, diese Heim-EM erfolgreich zu bestreiten. Dass ich nun nicht auf die Matte kann, kam unerwartet“, sagte er.

Sein nächstes großes Ziel ist nun die Weltmeisterschaft Ende September in Tiflis.

Die EM in Heidelberg beginnt am Freitag um 10 Uhr im SNP dome. Für Deutschland gehen unter anderem Isabell Thal, Béla Bel Heinze, Samuel van Melle und Vanessa Wagner an den Start, am Samstag folgt Daniel Goral.