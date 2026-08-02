Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben bei der Schwimm-EM in Paris für die nächste deutsche Medaille gesorgt. Das Berliner Duo verpasste im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Sonntagabend zwar die Titelverteidigung, sicherte sich mit 284,19 Punkten jedoch Bronze und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am dritten Wettkampftag das insgesamt dritte Edelmetall.
EM: Hentschel/Avila Sanchez holen Bronze
Für Hentschel war es im zweiten Anlauf die erste Medaille in Paris. Am Freitag war der Auftakt im Mixed-Teamwettbewerb mit einem siebten Platz missglückt.
An der Seite von Avila Sanchez lief es nun besser. Mit dem 20-Jährigen hatte sich die Olympiadritte von 2021 im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer Gold gesichert. In Paris musste sich das DSV-Duo hinter Matteo Santoro und Chiara Pellacani aus Italien (305,85 Punkte) und den Russen Ilia Molchanow und Jelisaweta Kusina (286,17), die unter neutraler Flagge starteten, einreihen.
Am Tag zuvor hatten Moritz Wesemann vom 1-m-Brett (Gold) sowie die Turmspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen (Silber) die ersten Medaillen für das deutsche Team gewonnen. Auch Hentschel bieten sich in der französischen Hauptstadt noch weitere Chancen. Am Vormittag hatte sie als Dritte des Vorkampfs ihre Ambitionen für das Finale vom 1-m-Brett am Abend (21.00 Uhr) unterstrichen. Zudem geht die 25-Jährige noch am Donnerstag mit Jette Müller im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett an den Start.