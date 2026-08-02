EM: Hentschel/Avila Sanchez holen Bronze

SID 02.08.2026 • 20:07 Uhr Die Berliner waren als Titelverteidiger angereist - für Gold reichte es dieses Mal aber nicht.

Die Wasserspringer Lena Hentschel und Luis Avila Sanchez haben bei der Schwimm-EM in Paris für die nächste deutsche Medaille gesorgt. Das Berliner Duo verpasste im Mixed-Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Sonntagabend zwar die Titelverteidigung, sicherte sich mit 284,19 Punkten jedoch Bronze und bescherte dem Deutschen Schwimm-Verband (DSV) am dritten Wettkampftag das insgesamt dritte Edelmetall.

Für Hentschel war es im zweiten Anlauf die erste Medaille in Paris. Am Freitag war der Auftakt im Mixed-Teamwettbewerb mit einem siebten Platz missglückt.

An der Seite von Avila Sanchez lief es nun besser. Mit dem 20-Jährigen hatte sich die Olympiadritte von 2021 im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer Gold gesichert. In Paris musste sich das DSV-Duo hinter Matteo Santoro und Chiara Pellacani aus Italien (305,85 Punkte) und den Russen Ilia Molchanow und Jelisaweta Kusina (286,17), die unter neutraler Flagge starteten, einreihen.