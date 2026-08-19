Turn-EM: Deutsches Team erreicht Finale

SID 19.08.2026 • 22:14 Uhr Die Mannschaft um Mehrkampf-Meister Radomyr Stelmakh belegt in der Qualifikation den sechsten Platz. Am Sonntag geht es um die Medaillen.

Die deutschen Turner haben bei den Europameisterschaften in Zagreb das Team-Finale erreicht.

Mehrkampf-Meister Radomyr Stelmakh, Timo Eder, Gabriel Eichhorn, Lucas Kochan und Alexander Kunz belegten am Mittwoch mit 240,960 Punkten den sechsten Platz, im Finale am Sonntag kämpfen in Kroatien acht Mannschaften um die Medaillen. Vorn lagen in der Qualifikation die Turner aus Russland (250,662).

Turn-EM: Kovtun holt Einzeltitel im Mehrkampf

Den Einzeltitel im Mehrkampf holte Lokalmatador Illia Kovtun (82,833 Punkte) vor den Russen Arsenij Duchno (82,832) und Daniel Marinow (81,899). Stelmakh (80,731) belegte Rang acht.

Im Rennen um die Medaillen in den Einzeldisziplinen ist neben dem 21-Jährigen nur noch Artur Sahakyan. Stelmakh schaffte es am Reck als Sechster ins Finale, Einzelstarter Sahakyan an den Ringen als Achter.