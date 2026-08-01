Schwimm-EM: Wesemann auf Titelkurs – ins Finale gesprungen

SID 01.08.2026 • 14:18 Uhr Der 24-Jährige geht in Paris vom 1-m-Brett als Titelverteidiger an den Start.

Wasserspringer Moritz Wesemann kann bei der Schwimm-EM weiter von der Titelverteidigung träumen. Der 24-Jährige zog einen Tag nach dem missglückten Auftakt im Mixed-Team-Wettbewerb in Paris als Zweiter mit 369,10 Punkten in das Finale der Top-Zwölf am Abend (21.25 Uhr) ein. Der zweite deutsche Starter Jonathan Schauer (beide Halle) schied auf Rang 13 (321,55 Punkte) aus.