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Schwimm-EM: Wesemann auf Titelkurs – ins Finale gesprungen

EM: Wasserspringer auf Medaillenkurs

Der 24-Jährige geht in Paris vom 1-m-Brett als Titelverteidiger an den Start.
Wesemann geht als Titelverteidiger an den Start
Wesemann geht als Titelverteidiger an den Start
© picture alliance/NurPhoto/SID/Yuan Tian
SID
Der 24-Jährige geht in Paris vom 1-m-Brett als Titelverteidiger an den Start.

Wasserspringer Moritz Wesemann kann bei der Schwimm-EM weiter von der Titelverteidigung träumen. Der 24-Jährige zog einen Tag nach dem missglückten Auftakt im Mixed-Team-Wettbewerb in Paris als Zweiter mit 369,10 Punkten in das Finale der Top-Zwölf am Abend (21.25 Uhr) ein. Der zweite deutsche Starter Jonathan Schauer (beide Halle) schied auf Rang 13 (321,55 Punkte) aus.

Im vergangenen Jahr hatte sich Wesemann bei der Einzel-EM der Wasserspringer im türkischen Belek Gold gesichert. Der Start in Paris verlief allerdings enttäuschend. Am Freitag hatte Wesemann mit Lena Hentschel, Pauline Pfeif und Jaden Eikermann die erste deutsche Medaille bei den Titelkämpfen in der französischen Hauptstadt klar verpasst. Nach einigen Patzern hatte sich das DSV-Quartett mit dem siebten Platz zufriedengeben müssen.

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