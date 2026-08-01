Schwimm-EM: Deutscher Gold-Coup!

SID 01.08.2026 • 22:56 Uhr Moritz Wesemann verteidigt seinen EM-Titel. Der Deutsche triumphiert vom 1-Meter-Brett.

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-EM seinen Titel vom 1-Meter-Brett erfolgreich verteidigt und für die erste deutsche Goldmedaille in Paris gesorgt.

Der 24-Jährige aus Halle krönte sich am Samstagabend mit 431,45 Punkten erneut zum Europameister. Kurz zuvor hatten die Turmspringerinnen Pauline Pfeif und Elena Wassen dem DSV-Team mit Silber das erste Edelmetall bei den diesjährigen Titelkämpfen beschert.

Wesemann lässt Konkurrenz keine Chance

Wesemann hatte sich im vergangenen Jahr bei der Einzel-EM der Wasserspringer im türkischen Belek den Titel gesichert. In Paris wiederholte er seinen Triumph und ließ die Briten Jack Laugher (418,25 Punkte) und Jordan Houlden (410,30) hinter sich.

„Ich bin extrem happy“, sagte Wesemann, nachdem er im Centre Aquatique Olympique für die erste deutsche Goldmedaille gesorgt hatte. Trotz später Stunde war deshalb am Samstagabend nicht an Schlaf zu denken: „Ich habe noch so viel Adrenalin, dass ich wahrscheinlich erst einmal nicht pennen kann“, sagte Wesemann und lachte.

Der Start in die europäischen Titelkämpfe war für Wesemann nicht nach Plan verlaufen.

Aufgrund einiger Patzer hatten sich Wesemann, Pfeif, Lena Hentschel und Jaden Eikermann am Freitag im Mixed-Team-Wettbewerb mit Platz sieben zufriedengeben müssen.