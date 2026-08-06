WM-Gold: Larissa Eifler wird Sportlerin des Monats Juli

Nach ihrer Goldmedaille bei den Fecht-Weltmeisterschaften ist Larissa Eifler zur Sportlerin des Monats Juli gewählt worden. Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten entschieden sich mehrheitlich für die 27-Jährige, die sich bei der WM in Hongkong als 33. der Weltrangliste sensationell mit dem Säbel durchgesetzt hatte.
Fechterin Eifler ist Sportlerin des Monats
Die überraschende WM-Siegerin von Hongkong wurde mit 59 Prozent der Stimmen gewählt.
Auszeichnung für Larissa Eifler (r.)
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Eifler siegt klar vor Rugby
Eifler, die am 26. Juli das Finale gegen die Französin Sara Balzer mit 15:10 gewann, landete bei der Wahl mit 59 Prozent der Stimmen vor dem Herren-Nationalteam im 7er Rugby (22,4) und dem Nationalteam der Männer im Gehörlosen-Tennis (18,4).
Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft gewann im Rahmen der Europameisterschaftsserie ihr Heimturnier in Hamburg und verpasste beim letzten EM-Turnier in Split nur knapp eine Medaille in der Gesamtwertung. Das deutsche Gehörlosen-Tennisteam bestehend aus Urs Breitenberger, Luca Stehen und Cedric Kaufmann wurde bei den World Deaf Team Championships im französischen Grenoble ungeschlagen Weltmeister.