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WM-Gold: Larissa Eifler wird Sportlerin des Monats Juli

Fechterin Eifler ist Sportlerin des Monats

Die überraschende WM-Siegerin von Hongkong wurde mit 59 Prozent der Stimmen gewählt.
Auszeichnung für Larissa Eifler (r.)
Auszeichnung für Larissa Eifler (r.)
© picture-alliance/Kessler-Sportfotografie/SID/Jürgen Kessler
SID
Die überraschende WM-Siegerin von Hongkong wurde mit 59 Prozent der Stimmen gewählt.

Nach ihrer Goldmedaille bei den Fecht-Weltmeisterschaften ist Larissa Eifler zur Sportlerin des Monats Juli gewählt worden. Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten entschieden sich mehrheitlich für die 27-Jährige, die sich bei der WM in Hongkong als 33. der Weltrangliste sensationell mit dem Säbel durchgesetzt hatte.

Eifler siegt klar vor Rugby

Eifler, die am 26. Juli das Finale gegen die Französin Sara Balzer mit 15:10 gewann, landete bei der Wahl mit 59 Prozent der Stimmen vor dem Herren-Nationalteam im 7er Rugby (22,4) und dem Nationalteam der Männer im Gehörlosen-Tennis (18,4).

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft gewann im Rahmen der Europameisterschaftsserie ihr Heimturnier in Hamburg und verpasste beim letzten EM-Turnier in Split nur knapp eine Medaille in der Gesamtwertung. Das deutsche Gehörlosen-Tennisteam bestehend aus Urs Breitenberger, Luca Stehen und Cedric Kaufmann wurde bei den World Deaf Team Championships im französischen Grenoble ungeschlagen Weltmeister.

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