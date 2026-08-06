WM-Gold: Larissa Eifler wird Sportlerin des Monats Juli

SID 06.08.2026 • 12:13 Uhr Die überraschende WM-Siegerin von Hongkong wurde mit 59 Prozent der Stimmen gewählt.

Nach ihrer Goldmedaille bei den Fecht-Weltmeisterschaften ist Larissa Eifler zur Sportlerin des Monats Juli gewählt worden. Die von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten entschieden sich mehrheitlich für die 27-Jährige, die sich bei der WM in Hongkong als 33. der Weltrangliste sensationell mit dem Säbel durchgesetzt hatte.

Eifler siegt klar vor Rugby

Eifler, die am 26. Juli das Finale gegen die Französin Sara Balzer mit 15:10 gewann, landete bei der Wahl mit 59 Prozent der Stimmen vor dem Herren-Nationalteam im 7er Rugby (22,4) und dem Nationalteam der Männer im Gehörlosen-Tennis (18,4).