Weltmeisterin Eifler mit emotionalem Geständnis

SID 07.08.2026 • 12:23 Uhr Fechterin Larissa Eifler erinnert sich an eine schwere Phase in ihrem Leben zurück. Auch dank professioneller Hilfe wurde die 27-Jährige überraschend Weltmeisterin.

Auf dem Weg zu ihrem Weltmeistertitel hat Fechterin Larissa Eifler schwierige Zeiten durchgemacht. So musste die 27-Jährige wegen der verpassten Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris nach einer Blinddarm-OP schwer kämpfen.

„Ich bin nach dem Training regelmäßig im Auto zusammengebrochen und habe geweint“, sagte Eifler im Podcast „Sportstunde“.

Mit Psychologin zu WM-Gold

Sie entschied sich für eine Pause vom Fechten. Im Nachhinein „wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte“, sagte Eifler. Unterstützung habe sie bei einer Sportpsychologin gesucht. „Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Im Gegenteil – das ist eine Stärke“, betonte sie.