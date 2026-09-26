Klopp wirbt für Olympia: „Es wird Zeit“

Jürgen Klopp hat kurz vor der Entscheidung über den deutschen Bewerber intensiv für eine Austragung der Olympischen Spiele geworben. Für den Fußball-Bundestrainer wäre die Austragung der Spiele enorm wichtig - auf mehreren Ebenen.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat kurz vor der Entscheidung über den deutschen Bewerber intensiv für eine Austragung der Olympischen Spiele geworben. „Ich wünsche mir, dass wir sowas nochmal haben“, sagte der 59-Jährige der Sportschau: „Ich würde mich sehr freuen, weil es ein Ziel ist, auf das man hinarbeitet und anschließend einen Wert hat, den man weiterhin nutzen kann.“

Olympia lasse „ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, das man durch eine andere Art kaum hinbekommt“, erklärte Klopp. Er selbst habe die Sommerspiele 1972 in München als Fünfjähriger vor Ort verfolgt. „Es war prägend für mein ganzes Leben“, sagte der Bundestrainer: „Ich würde es jedem wünschen, eine solche Atmosphäre auch mal erleben zu dürfen im eigenen Land. Es wird Zeit, dass wir die Spiele wieder nach Deutschland holen.“

Bundestrainer Jürgen Klopp wirbt für Olympia Bundestrainer Jürgen Klopp wirbt für Olympia © AFP/SID/HANNES P. ALBERT

Olympia-Entscheidung fällt am Samstag

Deutschland will die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 austragen. Die Entscheidung über den Bewerber fällt am Samstag zwischen München und Köln/Rhein-Ruhr in Baden-Baden. Berlin hatte sich zurückgezogen, in Hamburg hatten die Bürgerinnen und Bürger gegen eine Bewerbung gestimmt.

„Wir müssen es fast schon machen“, erklärte Klopp: „Man muss einfach sagen: Im Laufe der Jahre werden unsere Sportstätten, ob das die Stadien, Turnhallen, Schwimmbäder oder sonst was sind, marode. Es wird in die Zukunft investiert, wann auch immer die sein wird.“ Es gehe nicht um Geld, „es geht um den emotionalen Ertrag“.

Die Stimmung rund um die Spiele werde „dabei helfen“, so Klopp, „auch die anderen Probleme gemeinsam anzugehen. Wir brauchen als Land, als Gemeinschaft ein großes, gemeinsames Ziel. Die Olympischen Spiele wären dieses. Ist es das Pflaster, das man drüberklebt und alles ist gut? Nein, aber es trägt auf jeden Fall zur Heilung bei.“