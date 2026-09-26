Padel: Deutsche Frauen lösen WM-Ticket

Deutschlands Padel-Frauen haben sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Beim European Qualifier in Madrid triumphiert das Team gegen Dänemark.

Die deutschen Padel-Frauen haben sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Im Rahmen des European-Qualifier-Turniers in Madrid setzte sich die Mannschaft von Bundestrainer Daniel Lingen im entscheidenden Duell gegen Dänemark mit 2:1 durch.

„Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft. Wir haben ein so gutes Teamgefühl wie noch nie entwickelt“, sagte Lingen: „Mit der Aufstellung heute habe ich einen Glücksgriff gelandet, aber es fühlt sich umso besser an, wenn der Plan aufgeht. Dementsprechend sind die Gefühle in der Mannschaft jetzt over the top.“

Deutsche Padel-Männer können nachziehen

Nach der Auftaktniederlage von Luciana Renic und Denise Höfer gegen Maria Garcia-Rasmussen und Gitte Haxen (3:6, 1:6) sicherten Milla Blaschke und Victoria Kurz ihrem Team in einem engen Match (6:3, 6:7, 6:4) gegen Julia Isabella Wiese und Mie Skov den Ausgleich. Katharina Hering und Lena Plümer, Ranglistenerste in Deutschland, lösten das WM-Ticket mit einem 6:0, 6:2 gegen Simone Alipieva und Sille Tranberg.

Die deutschen Männer können am Nachmittag gegen Großbritannien nachziehen. Bei der WM in Doha (2. bis 7. November) kämpfen je 16 Männer- und Frauen-Nationalteams um den Titel. Zuletzt ging dieser bei den Frauen zum sechsten Mal in Folge an Spanien, bei den Männern gelang Argentinien die erfolgreiche Titelverteidigung.