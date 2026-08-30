WM-Flop: Deutsche Modern-Fünfkämpfer nur Bronze in China

SID 30.08.2026 • 13:09 Uhr Im Einzel gehen die Deutschen leer aus, in der Männer-Staffel reicht es zu Bronze.

Die Auswahl des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) ist bei den Weltmeisterschaften in China ohne eine Einzelmedaille geblieben. Einzig in der Männer-Staffel holten Marvin Dogue und Moriz Klinkert bei den Titelkämpfen in Guiyang Bronze.

Dogue patzt – Leh überzeugt

Im Einzel wurde Mitfavorit und Gesamtweltcupsieger Dogue lediglich 13., bester Deutscher war Tim Leh auf Rang sechs. Den WM-Titel sicherte sich der Tscheche Lukas Matej. Bei den Frauen verpasste Cicelle Leh als einzige deutsche Athletin die Qualifikation für das Halbfinale klar.