WM-Flop: Deutsche Modern-Fünfkämpfer nur Bronze in China

Die Auswahl des Deutschen Verbandes für Modernen Fünfkampf (DVMF) ist bei den Weltmeisterschaften in China ohne eine Einzelmedaille geblieben. Einzig in der Männer-Staffel holten Marvin Dogue und Moriz Klinkert bei den Titelkämpfen in Guiyang Bronze.
DVMF ohne Einzelmedaille bei WM
Im Einzel gehen die Deutschen leer aus, in der Männer-Staffel reicht es zu Bronze.
Marvin Dogue im Jahr 2024
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Dogue patzt – Leh überzeugt
Im Einzel wurde Mitfavorit und Gesamtweltcupsieger Dogue lediglich 13., bester Deutscher war Tim Leh auf Rang sechs. Den WM-Titel sicherte sich der Tscheche Lukas Matej. Bei den Frauen verpasste Cicelle Leh als einzige deutsche Athletin die Qualifikation für das Halbfinale klar.
Quotenplätze für die Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles wurden in China noch nicht vergeben. Die Qualifikationsphase dazu beginnt im kommenden Jahr.