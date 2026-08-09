Moderner Fünfkampf: EM ohne deutsche Medaille – Dogue Fünfter

SID 09.08.2026 • 18:00 Uhr Alle deutschen Athleten gehen bei der Europameisterschaft im Modernen Fünfkampf in Istanbul leer aus.

Der Deutsche Verband für Modernen Fünfkampf (DVMF) hat die Europameisterschaften in Istanbul ohne eine Medaille beendet. Das beste deutsche Ergebnis bei den Titelkämpfen in Istanbul lieferte Gesamtweltcupsieger Marvin Dogue mit einem fünften Platz im Einzel am Samstag.

„Mit dem fünften Platz bin ich total zufrieden. Für eine Medaille muss alles perfekt laufen“, sagte Dogue: „Jetzt geht mein Fokus Richtung WM.“ Der 30-Jährige vom OSC Potsdam, EM-Bronzegewinner von 2024, hatte nach den ersten drei Disziplinen, Fechten, Hindernislauf und Schwimmen, auf Platz sieben gelegen und die 33 Sekunden Rückstand im abschließenden Laser-Run nicht mehr aufholen können.

Moriz Klinkert, der sein Halbfinale noch als Punktbester abgeschlossen hatte, beendete die Endrunde auf Platz 15. Gold ging an den Russen Egor Gromadskii vor Botond Tamas (Belarus) und Giogio Malan (Italien).

Fernand Mitterrand und Christian Zillekens schieden im Halbfinale aus, für Marc Spletzer, Dominik Olejarz und Tim Leh war bereits in der Qualifikation Endstation. In der Staffel verblieb Platz sieben, die Mixed-Staffel am Sonntag wurde Neunter.

Ozyuksel krönt sich zur Europameisterin

Europameisterin bei den Frauen wurde die Türkin Ilke Ozyuksel vor Anastasiya Arol aus Belarus und Blanka Guzi aus Ungarn. Von den deutschen Fünfkämpferinnen erreichte lediglich Kim Spletzer das Halbfinale, Cicelle Leh, Nadja Farmand und Josefine Unterberger scheiterten in der Qualifikationsrunde.