19-Jährige holt 14. WM-Gold für Deutschland

SID 16.08.2026 • 16:53 Uhr Darja Varfolomeev krönt die Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik mit einer weiteren Goldmedaille.

Doppelter Goldjubel zum Abschluss: Darja Varfolomeev hat sich bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik mit dem Band und mit dem Ball zur Weltmeisterin gekrönt. In den Gerätefinals setzte sie sich am Sonntag jeweils vor der Konkurrenz durch und feierte ihre WM-Titel Nummer 13 und 14, nachdem sie am Freitag bereits Gold im Mehrkampf gewonnen hatte. Mit dem Reifen holte sie zudem die Bronzemedaille.

Im abschließenden Wettkampf am Sonntagnachmittag mit dem Band verwies die Olympiasiegerin von 2024 mit 30,500 Punkten Stiliana Nikolowa aus Bulgarien (30,450) und die als neutrale Athletin gestartete Russin Sofiia Ilteriakowa (29,900) auf die Plätze.

Varfolomeev mit drittem Triumph in Folge

Zuvor hatte sie sich in der mit 4500 Zuschauern ausverkauften Frankfurter Festhalle bereits mit dem Ball durchgesetzt, Ilteriakowa (29,800) und deren Landsfrau Mariia Borisowa (29,150) folgten auf Rang zwei und drei. Mit dem Reifen gab es für Varfolomeev zum Start in den finalen WM-Tag zudem Bronze (30,400), es siegte die Ukrainerin Taisiia Onofriitschuk (30,700) vor der italienischen Titelverteidigerin Sofia Raffaeli (30,500).

Am Freitag bereits hatte sich Varfolomeev den prestigeträchtigen Titel im Mehrkampf gesichert – zum bereits dritten Mal nacheinander. Mit diesem Erfolg bescherte Varfolomeev Deutschland zugleich einen ersten Quotenplatz für die Spiele 2028 in Los Angeles.

Wichtig seien Schlaf und Regeneration, hatte Varfolomeev nach ihrem Triumph im Mehrkampf gesagt – zum Feiern blieb zunächst keine Zeit.

Überraschung beim Keulen-Finale

„Volle Konzentration für die drei Finals“ lautete ihr Motto mit Blick auf den Sonntag. Die Siegerehrung in der Frankfurter Festhalle hatte sie am späten Freitagabend dennoch in vollen Zügen genießen können: „Es war mein Traum, mit Deutschland die Hymne zu singen“, hatte die 19-Jährige gesagt.