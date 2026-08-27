Kanu-WM in Posen: Deutscher Kajak-Vierer stürmt ins Finale

SID 27.08.2026 • 18:44 Uhr Das Männer-Quartett um Max Rendschmidt folgt den Frauen ins Finale.

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer ist mühelos ins Finale der WM im polnischen Posen eingezogen. Der K4 um Schlagmann Max Rendschmidt setzte sich am Donnerstag im zweiten Halbfinale mit knapp einer Bootslänge durch, insgesamt bedeuteten die 1:25,99 Minuten die drittbeste Zeit. Nur Australien (1:24,99) und Dänemark (1:25,32) waren im anderen Halbfinale schneller.

Canadier-Duo glänzt im Vorlauf

Auch der Frauen-Vierer kämpft am Freitag um Medaillen. Als schnellstes Boot im Vorlauf war das Quartett um Paulina Paszek direkt ins Finale eingezogen.

An einem starken deutschen Tag stachen unter anderem auch Carlotta Loske und Maike Jakob heraus. Das neu formierte Canadier-Duo zog mit der Bestzeit in den Endlauf ein. Im Canadier-Einer präsentierte sich auch David Bauschke als Zweiter im Halbfinale in hervorragender Verfassung.