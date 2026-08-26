Kanu-WM: Deutscher K4 dominiert Vorlauf – Titeltraum lebt

SID 26.08.2026 • 10:18 Uhr Der erste Schritt zur Medaille ist gemacht: Bei Männern und Frauen erreicht der K4 jeweils ungefährdet das Halbfinale.

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat seinen Vorlauf bei der WM in Posen/Polen souverän gewonnen und das Halbfinale erreicht. Der K4 um Schlagmann Max Rendschmidt setzte sich am Mittwochmorgen auf dem Maltasee mit 0,79 Sekunden Vorsprung auf Tschechien durch. Nur der Vierer aus Australien war in einem anderen Vorlauf noch schneller als das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV).

K4-Crews glänzen im Vorlauf

Auch der Frauen-Vierer gewann seinen Vorlauf und zog problemlos ins Halbfinale ein. Angeführt von Schlagfrau Paulina Paszek legte das deutsche Boot die mit Abstand beste Zeit aller Vorläufe hin. Bei Männern und Frauen werden die Medaillen im Kajak-Vierer am Freitag vergeben.