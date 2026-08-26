Kanu-WM: Deutscher K4 dominiert Vorlauf – Titeltraum lebt

Der deutsche Kajak-Vierer der Männer hat seinen Vorlauf bei der WM in Posen/Polen souverän gewonnen und das Halbfinale erreicht. Der K4 um Schlagmann Max Rendschmidt setzte sich am Mittwochmorgen auf dem Maltasee mit 0,79 Sekunden Vorsprung auf Tschechien durch. Nur der Vierer aus Australien war in einem anderen Vorlauf noch schneller als das Paradeboot des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV).
Kanu-WM: Kajak-Vierer ohne Probleme
Der erste Schritt zur Medaille ist gemacht: Bei Männern und Frauen erreicht der K4 jeweils ungefährdet das Halbfinale.
Im Vorjahr verpasste der K4 eine Medaille
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K4-Crews glänzen im Vorlauf
Auch der Frauen-Vierer gewann seinen Vorlauf und zog problemlos ins Halbfinale ein. Angeführt von Schlagfrau Paulina Paszek legte das deutsche Boot die mit Abstand beste Zeit aller Vorläufe hin. Bei Männern und Frauen werden die Medaillen im Kajak-Vierer am Freitag vergeben.
Der K4 der Männer, der am Donnerstag im Halbfinale gefordert ist, kämpft in der Besetzung um den Titel, die 2024 Olympia-Gold in Paris gewann. Bei der WM im Vorjahr in Mailand hatte der deutsche Vierer das Podest verpasst. Die WM ist der Saisonhöhepunkt der Kanutinnen und Kanuten, langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.