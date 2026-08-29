Kanu-WM-Gold! Pauline Jagsch schlägt Weltelite über 500 m

SID 29.08.2026 • 17:11 Uhr Pauline Jagsch holt die dritte deutsche Goldmedaille bei der WM. Auch im Para-Kanu gibt es Medaillen.

Pauline Jagsch hat bei der Kanu-WM im polnischen Posen die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Im Kajak-Einer setzte sich die 23-Jährige über 500 m in 1:47,55 gegen die Neuseeländerin Aimee Fisher (1:48,02) und die Australierin Natalia Drobot (1:48,58) durch. Am Vortag hatte schon der Kajak-Vierer der Männer und der Canadier-Zweier der Frauen WM-Gold gewonnen.

Bronze-Jubel im Para-Kanu

Im C1-Finale über 500 m verpasste Florin Bange als Vierter nur knapp eine Medaille. Der C4 der Männer landete im Finale auf Platz sechs. Hedi Kliemke wurde im C1-Finale der Frauen Achte, Tobias Hammer kam im K1 über 1000 m als Letzter ins Ziel.

Beim Para-Kanu gab es derweil zwei deutsche Medaillen. Anja Adler holte im Kajak-Einer in der Startklasse KL2 über 500 m Bronze, nur eine Hundertstelsekunde hinter der Ungarin Katalin Varga. Über die selbe Distanz gewann auch Felicia Laberer in der Startklasse KL3 die Bronzemedaille.

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