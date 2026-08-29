Kanu-WM-Gold! Pauline Jagsch schlägt Weltelite über 500 m

Pauline Jagsch hat bei der Kanu-WM im polnischen Posen die nächste deutsche Goldmedaille geholt. Im Kajak-Einer setzte sich die 23-Jährige über 500 m in 1:47,55 gegen die Neuseeländerin Aimee Fisher (1:48,02) und die Australierin Natalia Drobot (1:48,58) durch. Am Vortag hatte schon der Kajak-Vierer der Männer und der Canadier-Zweier der Frauen WM-Gold gewonnen.
Kanu-WM: Nächstes deutsches Gold
Pauline Jagsch holt die dritte deutsche Goldmedaille bei der WM. Auch im Para-Kanu gibt es Medaillen.
WM-Siegerin Pauline Jagsch
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Bronze-Jubel im Para-Kanu
Im C1-Finale über 500 m verpasste Florin Bange als Vierter nur knapp eine Medaille. Der C4 der Männer landete im Finale auf Platz sechs. Hedi Kliemke wurde im C1-Finale der Frauen Achte, Tobias Hammer kam im K1 über 1000 m als Letzter ins Ziel.
Beim Para-Kanu gab es derweil zwei deutsche Medaillen. Anja Adler holte im Kajak-Einer in der Startklasse KL2 über 500 m Bronze, nur eine Hundertstelsekunde hinter der Ungarin Katalin Varga. Über die selbe Distanz gewann auch Felicia Laberer in der Startklasse KL3 die Bronzemedaille.
WM als Sprungbrett zu Olympia
Die WM ist der Saisonhöhepunkt der Kanutinnen und Kanuten, langfristiges Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles.