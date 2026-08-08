Silverstone-Sprint: Martín siegt, baut MotoGP-WM-Führung aus

SID 08.08.2026 • 17:49 Uhr Der Spanier triumphiert bei einem Aprilia-Dreifachsieg vor Ai Ogura und Marco Bezzecchi.

Nach der Sommerpause hat MotoGP-Pilot Jorge Martín seine WM-Führung in Silverstone mit einem Start-Ziel-Sieg im Sprint ausgebaut. Der Spanier, durch einen Rundenrekord im Qualifying auf der Pole Position, setzte sich vor seinen Aprilia-Markenkollegen Ai Ogura (Japan) und Marco Bezzecchi (Italien) durch, Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Ducati) wurde nach großen Problemen nur Neunter.

Martín zieht mit Márquez gleich

„Alle Arbeit hat sich gelohnt, ich bin sehr glücklich. Es war ein schwieriges Rennen“, sagte Martín. Der Champion von 2024 zog durch seinen 19. Sprintsieg in der Bestenliste wieder mit Rekordhalter Márquez gleich. Der Titelverteidiger hatte sich vor vier Wochen mit seinem Triumph im Kurzrennen auf dem Sachsenring alleine an die Spitze gesetzt. Für Martín war es der erste Sieg seit Le Mans, wo er im Mai den Sprint und den Grand Prix gewonnen hatte.

Auf der zwölften Saisonstation behauptete Martín seine Führung beim Start und kontrollierte das Geschehen souverän. Ogura hatte im Ziel 1,5 Sekunden Rückstand zum Sieger.