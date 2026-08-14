Frankfurt-WM: Varfolomeev überrascht Fans mit S-Bahn-Ansage

SID 14.08.2026 • 15:19 Uhr Die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik ist bei der Heim-WM auch im Frankfurter Nahverkehr präsent.

Wer an diesem Wochenende in Frankfurt am Main mit der S-Bahn in der Nähe des Messegeländes unterwegs ist, könnte von einer unerwarteten Stimme überrascht werden. Denn aus den Lautsprechern in den Zügen erklingt dann folgende Ansage: „Hier ist Olympiasiegerin Darja Varfolomeev. Nächster Halt: Messe. Viel Spaß bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik.“

Varfolomeev greift nach Mehrkampf-Gold

Varfolomeev, die 2024 in Paris Olympiagold gewann, ist das Aushängeschild der Heim-WM in der Mainmetropole, die seit Mittwoch und noch bis Sonntag läuft. Mit ihrer launigen S-Bahn-Ansage dürfte die 19-Jährige die Vorfreude der zahlreichen Fans, die zu den Wettkämpfen in der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände unterwegs sind, noch einmal steigern.