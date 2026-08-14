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Frankfurt-WM: Varfolomeev überrascht Fans mit S-Bahn-Ansage

„Nächster Halt: Messe“ – Varfolomeev mit S-Bahn-Ansage

Die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik ist bei der Heim-WM auch im Frankfurter Nahverkehr präsent.
Auch in den Frankfurter S-Bahnen präsent: Darja Varfolomeev
© picture-alliance/LiveMedia / DPPI/SID/Fabrizio Carabelli
SID
Die Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik ist bei der Heim-WM auch im Frankfurter Nahverkehr präsent.

Wer an diesem Wochenende in Frankfurt am Main mit der S-Bahn in der Nähe des Messegeländes unterwegs ist, könnte von einer unerwarteten Stimme überrascht werden. Denn aus den Lautsprechern in den Zügen erklingt dann folgende Ansage: „Hier ist Olympiasiegerin Darja Varfolomeev. Nächster Halt: Messe. Viel Spaß bei den Weltmeisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik.“

Varfolomeev greift nach Mehrkampf-Gold

Varfolomeev, die 2024 in Paris Olympiagold gewann, ist das Aushängeschild der Heim-WM in der Mainmetropole, die seit Mittwoch und noch bis Sonntag läuft. Mit ihrer launigen S-Bahn-Ansage dürfte die 19-Jährige die Vorfreude der zahlreichen Fans, die zu den Wettkämpfen in der Frankfurter Festhalle auf dem Messegelände unterwegs sind, noch einmal steigern.

Schon am Freitag möchte Varfolomeev ihre Anhängerinnen und Anhänger zudem mit weiteren Spitzenleistungen begeistern: Ab 16.00 Uhr findet die Entscheidung im Mehrkampf statt, Varfolomeev ist ab 18.30 Uhr im Einsatz und startet als Titelverteidigerin und beste Athletin der Qualifikation in den Wettbewerb. Am Sonntag hat sie drei weitere Chancen auf WM-Gold, dann stehen die Gerätefinals mit dem Reifen, dem Ball und dem Band an. Mit den Keulen hatte Varfolomeev den Finaleinzug überraschend verpasst.

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