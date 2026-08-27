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Para-Rudern: Bier/Umbach holen WM-Gold im Mixed-Zweier

Para Rudern: Bier und Umbach holen WM-Titel

Die Europameister sind in Amsterdam auch im weltweiten Vergleich nicht zu schlagen.
Jasmina Bier und Paul Umbach holen Gold
Jasmina Bier und Paul Umbach holen Gold
© picture-alliance/Action Plus/SID/Anthony Benoit
SID
Die Europameister sind in Amsterdam auch im weltweiten Vergleich nicht zu schlagen.

Jasmina Bier und Paul Umbach haben bei den Weltmeisterschaften im Para Rudern den Titel im Mixed-Zweier gewonnen. Die Europameister, die im vergangenen Jahr die WM-Silbermedaille geholt hatten, setzten sich auf der Bosbaan in Amsterdam in der Klasse PR2 über die 2000 m in 8:08,26 Minuten knapp gegen das chinesische Boot (8:09,24) durch. Für Bier und Umbach ist es der größte Erfolg der Karriere.

Am Freitag rudern Kathrin Marchand und Valentin Luz um die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Weltmeister-Duo hatte im Vorlauf die schnellste Zeit hingelegt.

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