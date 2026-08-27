Para-Rudern: Bier/Umbach holen WM-Gold im Mixed-Zweier

Jasmina Bier und Paul Umbach haben bei den Weltmeisterschaften im Para Rudern den Titel im Mixed-Zweier gewonnen. Die Europameister, die im vergangenen Jahr die WM-Silbermedaille geholt hatten, setzten sich auf der Bosbaan in Amsterdam in der Klasse PR2 über die 2000 m in 8:08,26 Minuten knapp gegen das chinesische Boot (8:09,24) durch. Für Bier und Umbach ist es der größte Erfolg der Karriere.