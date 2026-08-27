Para-Rudern: Bier/Umbach holen WM-Gold im Mixed-Zweier

Jasmina Bier und Paul Umbach haben bei den Weltmeisterschaften im Para Rudern den Titel im Mixed-Zweier gewonnen. Die Europameister, die im vergangenen Jahr die WM-Silbermedaille geholt hatten, setzten sich auf der Bosbaan in Amsterdam in der Klasse PR2 über die 2000 m in 8:08,26 Minuten knapp gegen das chinesische Boot (8:09,24) durch. Für Bier und Umbach ist es der größte Erfolg der Karriere.
Para Rudern: Bier und Umbach holen WM-Titel
Die Europameister sind in Amsterdam auch im weltweiten Vergleich nicht zu schlagen.
Jasmina Bier und Paul Umbach holen Gold
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Am Freitag rudern Kathrin Marchand und Valentin Luz um die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Weltmeister-Duo hatte im Vorlauf die schnellste Zeit hingelegt.