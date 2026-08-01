Turmspringen: Erste Deutsche EM-Medaille in Paris

SID 01.08.2026 • 20:49 Uhr Pauline Pfeif und Elena Wassen gelingt der Sprung auf das Podest in Paris. Die Goldmedaille verpasst das Duo knapp.

Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif und Elena Wassen haben bei der Schwimm-EM im Turmspringen für die erste deutsche Medaille in Paris gesorgt.

Das DSV-Duo sicherte sich im Synchronwettbewerb aus zehn Metern Höhe am Samstag mit 298,20 Punkten Silber.

„Ein ganz kleines bisschen“ ärgere sie sich über die knapp zwei Punkte, die am Ende zum Titel fehlten, erklärte Pfeif, aber „es ist einfach so herrlich – Silber. Wir freuen uns so sehr und sind einfach nur glücklich.“

Turmspringen: Gold geht an Großbritannien

Gold ging an Maisie Bond und Lois Toulson aus Großbritannien (300,06 Punkte). Bronze sicherten sich Xenia Bailo und Sofijia Wystawkina aus der Ukraine (286,20).

Im vergangenen Jahr hatte Pfeif bei der Einzel-EM der Wasserspringer noch an der Seite von Carolina Coordes Bronze geholt, Elena Wassen hatte gemeinsam mit ihrer Schwester Christina 2023 die bislang letzte Goldmedaille in dieser Disziplin für Deutschland gewonnen.