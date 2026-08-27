Korruptionsskandal: Polnischer Olympia-Chef festgenommen

Der Präsident des Polnischen Olympischen Komitees (PKOI) ist am Donnerstag im Rahmen von Korruptionsermittlungen festgenommen worden.
Polens Olympia-Chef verhaftet
Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise meldete, soll Radoswlaw Piesiewicz im Zusammenhang mit der Vergabe von Sponsorenverträgen durch das PKOI Schmiergeldzahlungen angenommen haben.
Zondakrypto unter Kriminalitätsverdacht
Im Speziellen soll es dabei um Zondakrypto, eine Plattform für digitale Währungen, gehen. Die polnische Regierung wirft Zondakrypto, seit 2025 Hauptsponsor des PKOI, Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor. Zudem soll die Firma in großen finanziellen Schwierigkeiten stecken.
Wie polnische Medien berichten, habe Piesiewicz vom Zondakrypto-Chef Przemyslaw Kral diverse Zuwendungen erhalten, darunter eine Luxus-Uhr, Reisen nach Monaco und Bergamo sowie Fußballtickets. Piesiewicz (45), zuvor Präsident des polnischen Basketballverbandes, bestreitet die Vorwürfe. Die Uhr beispielsweise habe er Kral abgekauft.