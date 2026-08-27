Korruptionsskandal: Polnischer Olympia-Chef festgenommen

SID 27.08.2026 • 12:47 Uhr Der Präsident des Polnischen Olympischen Komitees (PKOI) ist am Donnerstag im Rahmen von Korruptionsermittlungen festgenommen worden. Radoswlaw Piesiewicz soll von einer Kryptofirma Schmiergeld erhalten haben.

Der Präsident des Polnischen Olympischen Komitees (PKOI) ist am Donnerstag im Rahmen von Korruptionsermittlungen festgenommen worden.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf Justizkreise meldete, soll Radoswlaw Piesiewicz im Zusammenhang mit der Vergabe von Sponsorenverträgen durch das PKOI Schmiergeldzahlungen angenommen haben.

Zondakrypto unter Kriminalitätsverdacht

Im Speziellen soll es dabei um Zondakrypto, eine Plattform für digitale Währungen, gehen. Die polnische Regierung wirft Zondakrypto, seit 2025 Hauptsponsor des PKOI, Verbindungen zum organisierten Verbrechen vor. Zudem soll die Firma in großen finanziellen Schwierigkeiten stecken.