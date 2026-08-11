Rhythmische Sportgymnastik WM: Varfolomeev jagt Gold – mit diesem Glücksbringer

SID 11.08.2026 • 05:37 Uhr Die Rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev setzt in Frankfurt am Main auf einen ganz besonderen Glücksbringer.

Natürlich wird die Schildkröte auch in der Frankfurter Festhalle mit dabei sein – und dort ihrer gewohnten Aufgabe nachgehen: Mut und Kraft soll sie ihrer Besitzerin, für die es in den kommenden Tagen in Frankfurt am Main um WM-Medaillen geht, spenden. Die kleine Figur habe sie von ihrem Vater geschenkt bekommen, erzählt Darja Varfolomeev – 2019 sei das gewesen, als die Rhythmische Sportgymnastin im Alter von zwölf Jahren allein von Russland nach Deutschland gezogen war. Seitdem ist die Schildkröte immer an ihrer Seite. Und erfüllt stets ihren Zweck.

Varfolomeev verteidigt in Frankfurt Titel

Elf Welt- und sechs Europameistertitel hat Varfolomeev mit gerade einmal 19 Jahren gesammelt, 2024 kürte sie sich in Paris zur Olympiasiegerin. Bei ihren Wettkämpfen habe sie eine ganze Sammlung an Glücksbringern dabei, die Schildkröte aber sei eine der Wichtigsten. „Ein sehr guter Freund von meinem Vater hat sie aus China mitgebracht“, berichtet Varfolomeev, „sie beschützt jeden Wettkampf.“

Auch bei den Heim-Weltmeisterschaften soll sie das tun, am Mittwoch starten in Frankfurt die Qualifikationsdurchgänge. Am Freitag steht das Mehrkampffinale an, am Sonntag die Gerätefinals im Einzel – Varfolomeev geht in vier Wettbewerben als Titelverteidigerin an den Start. Schon jetzt denkt die Gold-Favoritin an die Zeit nach der WM: „Am Dienstag werde ich in den Urlaub fahren. Ich hoffe, ich werde ihn glücklich genießen können.“