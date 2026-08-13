Heim-WM-Drama: Keulen-Patzer! Varfolomeev verpasst Finale

SID 13.08.2026 • 16:18 Uhr Die Olympiasiegerin von Paris muss in Frankfurt eine Enttäuschung verkraften, hat aber weiterhin noch mehrere Titelchancen.

Rückschlag für Darja Varfolomeev bei der Heim-WM in der Rhythmischen Sportgymnastik in Frankfurt am Main: Nach einer fehlerhaften Übung mit den Keulen in der Qualifikation am Donnerstag verpasste die Olympiasiegerin von Paris das Gerätefinale, das am Sonntag stattfindet. 27,950 Punkte reichten nur zu Platz neun, für die Medaillenentscheidung hätte sie mindestens Achte werden müssen.

Varfolomeev führt Quali mit Band

Mit dem Band präsentierte die 19-Jährige kurz nach ihrer Vorstellung mit den Keulen dafür eine starke Übung und erhielt 30,050 Punkte, damit belegt sie mit diesem Gerät in der Quali Rang 1. Mit dem Mehrkampffinale am Freitag (ab 16.00 Uhr) kann Varfolomeev ebenfalls planen, aktuell führt sie diese Wertung mit 89,000 Punkten an. Am Mittwoch hatte Varfolomeev in der Qualifikation mit dem Reifen und mit dem Ball starke Leistungen gezeigt, auch mit diesen Geräten liegt sie derzeit jeweils auf Finalkurs.

Ihre endgültigen Quali-Platzierungen wird Varfolomeev teilweise allerdings erst am späten Donnerstagabend kennen, wenn alle Athletinnen ihre Qualifikationsdurchgänge absolviert haben. Für den Einzug in die Gerätefinals sind jeweils Platzierungen unter den besten acht in der Qualifikation nötig, ins Mehrkampffinale ziehen die 18 besten Athletinnen ein. Varfolomeev ist bei den Wettkämpfen in der Frankfurter Festhalle Titelverteidigerin im Mehrkampf sowie mit dem Ball, den Keulen und dem Band.