Ruder-EM: Zeidler dominiert – greift nach Gold Nummer 4

SID 01.08.2026 • 10:53 Uhr Der Olympiasieger peilt am Sonntag in Varese Gold im Einer an.

Olympiasieger Oliver Zeidler ist nach einem dominanten Auftritt ins Finale der Ruder-Europameisterschaften eingezogen. Im Einer setzte sich der 30-Jährige in seiner Vorschlussrunde mit über fünf Sekunden Vorsprung auf die Konkurrenz durch und unterstrich seine Goldambitionen eindrucksvoll.

Zeigler jagt vierten EM-Titel

Am Sonntag (12.52 Uhr MESZ) rudert Zeigler im norditalienischen Varese um seinen vierten EM-Titel nach 2019, 2021 und 2024. Vor einem Jahr im bulgarischen Plowdiw hatte er mit Blick auf sein Studium auf einen Start verzichtet.

Wenige Minuten zuvor will der Deutschland-Achter seine Durststrecke beenden (12.07 Uhr MESZ). Nach sechs Jahren ohne Sieg bei einer großen Regatta will das deutsche Flaggschiff zumindest wieder eine Medaille. Seit dem EM-Gold von 2020 wartet der Achter vergeblich auf einen Titel.

Föster scheitert im Fotofinish

Im Einer der Frauen verpasste Alexandra Föster denkbar knapp den Einzug in das Finale. Im Fotofinish belegte die EM-Silbermedaillengewinnerin von 2024 nach einem Fotofinish nur Rang vier.