Ruder-WM: Deutsche Vierer stürmen ins Finale – Gold in Sicht

SID 27.08.2026 • 18:05 Uhr Die vier deutschen Vierer-Boote sichern sich auf dem Wasser im Amsterdamer Wald jeweils einen Platz im Finale.

Die deutschen Vierer haben bei der Ruder-WM in den Niederlanden einen erfolgreichen Tag auf dem Wasser gefeiert. In den Halbfinals auf der Bosbaan im Amsterdam sicherten sich am Donnerstag alle vier deutschen Boote der olympischen Klassen einen Platz unter den sechs besten Nationen, die am Samstag in den Endläufen um Titel kämpfen.

Goldhoffnung im Männer-Doppelvierer

Die größten Erfolgschancen dürfte sich beim Finale der Doppelvierer der Männer ausrechnen, Anfang des Monats hatten Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee noch Gold bei der EM im norditalienischen Varese gewonnen. Im schnelleren Halbfinale B waren die vier Athleten am Nachmittag nur den Briten hauchdünn unterlegen.