Ruder-WM: Deutsche Vierer stürmen ins Finale – Gold in Sicht

Die deutschen Vierer haben bei der Ruder-WM in den Niederlanden einen erfolgreichen Tag auf dem Wasser gefeiert. In den Halbfinals auf der Bosbaan im Amsterdam sicherten sich am Donnerstag alle vier deutschen Boote der olympischen Klassen einen Platz unter den sechs besten Nationen, die am Samstag in den Endläufen um Titel kämpfen.
Ruder-WM: Deutsche Vierer erreichen gesammelt Endläufe
Die vier deutschen Vierer-Boote sichern sich auf dem Wasser im Amsterdamer Wald jeweils einen Platz im Finale.
Der Doppelvierer überzeugt in Amsterdam
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Goldhoffnung im Männer-Doppelvierer
Die größten Erfolgschancen dürfte sich beim Finale der Doppelvierer der Männer ausrechnen, Anfang des Monats hatten Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee noch Gold bei der EM im norditalienischen Varese gewonnen. Im schnelleren Halbfinale B waren die vier Athleten am Nachmittag nur den Briten hauchdünn unterlegen.
Auch der Doppelvierer der Frauen sowie die Vierer zeigten starke Leistungen, auch sie holten bei den europäischen Titelwettkämpfen jeweils eine Medaille für den Deutschen Ruderverband (DRV).