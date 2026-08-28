Zeidler dominiert in Amsterdam – locker ins WM-Halbfinale

SID 28.08.2026 • 13:56 Uhr Der Einer-Olympiasieger dominiert das Viertelfinale nach Belieben. Er ist am Wochenende der große Favorit auf Gold.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat auf dem Weg zum anvisierten WM-Titel locker das Halbfinale erreicht. Der dreimalige Titelträger im Einer gewann sein Viertelfinale über die 2000 m auf der Bosbaan in Amsterdam überlegen in 6:46,48 Minuten, sparte dabei Kräfte und hob anschließend zufrieden den Daumen.

Das Halbfinale steht am Samstag (ab 15.19 Uhr) an, am Sonntag werden die Medaillen vergeben. In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.

Zeidler will Gold

Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Mit einem weiteren Erfolg könnte er sich deutschen Vorbildern wie Peter-Michael Kolbe und Thomas Lange nähern. Beide wurden je fünfmal Weltmeister.