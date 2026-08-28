Zeidler dominiert in Amsterdam – locker ins WM-Halbfinale

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat auf dem Weg zum anvisierten WM-Titel locker das Halbfinale erreicht. Der dreimalige Titelträger im Einer gewann sein Viertelfinale über die 2000 m auf der Bosbaan in Amsterdam überlegen in 6:46,48 Minuten, sparte dabei Kräfte und hob anschließend zufrieden den Daumen.
WM-Favorit nährt Goldhoffnung
Das Halbfinale steht am Samstag (ab 15.19 Uhr) an, am Sonntag werden die Medaillen vergeben. In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.
Zeidler will Gold
Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Mit einem weiteren Erfolg könnte er sich deutschen Vorbildern wie Peter-Michael Kolbe und Thomas Lange nähern. Beide wurden je fünfmal Weltmeister.
Ebenfalls das Halbfinale erreichte Alexandra Föster. Die EM-Silbermedaillengewinnerin von 2024, die bei der EM Anfang August in Varese das Finale im Fotofinish knapp verpasst hatte, qualifizierte sich als Dritte ihres Viertelfinals.