Deutscher Doppelvierer landet WM-Coup - und rettet Bilanz

SID 29.08.2026 • 12:57 Uhr Bei den Titelkämpfen in Amsterdam schließt das Quartett an seine EM-Leistung an. Die drei anderen deutschen Viererboote gehen leer aus.

Der deutsche Doppelvierer der Männer hat bei der Ruder-WM in den Niederlanden Silber gewonnen. Auf der Bosbaan im Amsterdam sicherten sich Marc Weber, Felix Heinrich, Jonas Gelsen und Ole Hohensee Platz zwei.

Deutscher Ruder-Vierer holt Silber

Das Quartett, das noch bei der EM im italienischen Varese ganz oben gestanden hatten, musste sich mit einer Zeit von 5:34,46 Minuten in einem engen Rennen nur Italien (5:33,60) geschlagen geben. Bronze ging an Großbritannien (5:35,40).

Bei den Frauen fuhr das deutsche Boot um Maren Voelz, Juliane Faralisch, Johanna Debus und Frauke Hundeling auf Platz sechs und konnte damit nicht an den EM-Silbererfolg anknüpfen. Weltmeisterinnen, wie schon 2025, sind die Niederlande vor Großbritannien und den USA.

DRV verpasst weitere Medaillen

Zuvor musste sich bereits der Männer-Vierer ohne Steuermann um Jasper Angl, Mark Hinrichs, Benedict Eggeling und Rene Schmela mit Platz vier begnügen. Auch der Frauen-Vierer mit den EM-Silbermedaillengewinnerinnen Hannah Reif, Paula Hartmann, Annabelle Bachmann und Pia Greiten ging mit Rang sechs leer aus.