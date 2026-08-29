Ruder-WM: Zeidler stürmt ins Finale – Achter träumt von Gold

SID 29.08.2026 • 16:24 Uhr Der Olympiasieger im Einer peilt seinen vierten WM-Titel an, der Achter die erste WM-Medaille seit 2019.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Amsterdam souverän ins Finale eingezogen. Der 30-Jährige beendete sein Halbfinale im Einer über die 2000 m in 6:45,89 Minuten als Erster. Ebenso eine Runde weiter ist der Deutschland-Achter, der sich im Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte.

Zeidler jagt vierten WM-Titel

Im entscheidenden Rennen am Sonntag (14.28 Uhr/ARD-Livestream) peilt Zeidler, der in diesem Jahr bislang ungeschlagen ist, seinen vierten WM-Titel an. Erst Anfang August war er im italienischen Varese in überlegener Manier zu seinem vierten EM-Gold gerudert.

Auch der Achter um Steuermann Jonas Wiesen darf sich nach Silber bei den europäischen Titelkämpfen Hoffnungen auf das erste WM-Edelmetall seit 2019 machen. In den Vorläufen, in denen die Boote aufgrund der Wetterbedingungen in kurzen Abständen hintereinander starteten, lieferte Deutschland mit 5:31,70 Minuten die fünftbeste Zeit. Die Halbfinalläufe beginnen am Sonntagvormittag (10.05 Uhr), die Entscheidung fällt mittags (13.38 Uhr). Der Frauen-Achter verpasste das Finale.

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