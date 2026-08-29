Ruder-WM: Zeidler stürmt ins Finale – Achter träumt von Gold

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Amsterdam souverän ins Finale eingezogen. Der 30-Jährige beendete sein Halbfinale im Einer über die 2000 m in 6:45,89 Minuten als Erster. Ebenso eine Runde weiter ist der Deutschland-Achter, der sich im Vorlauf für das Halbfinale qualifizierte.
Ruder-WM: Zeidler im Finale
Zeidler jagt vierten WM-Titel
Im entscheidenden Rennen am Sonntag (14.28 Uhr/ARD-Livestream) peilt Zeidler, der in diesem Jahr bislang ungeschlagen ist, seinen vierten WM-Titel an. Erst Anfang August war er im italienischen Varese in überlegener Manier zu seinem vierten EM-Gold gerudert.
Auch der Achter um Steuermann Jonas Wiesen darf sich nach Silber bei den europäischen Titelkämpfen Hoffnungen auf das erste WM-Edelmetall seit 2019 machen. In den Vorläufen, in denen die Boote aufgrund der Wetterbedingungen in kurzen Abständen hintereinander starteten, lieferte Deutschland mit 5:31,70 Minuten die fünftbeste Zeit. Die Halbfinalläufe beginnen am Sonntagvormittag (10.05 Uhr), die Entscheidung fällt mittags (13.38 Uhr). Der Frauen-Achter verpasste das Finale.
Föster nur im B-Finale
Ihre Medaillenhoffnungen ebenfalls begraben musste Alexandra Föster. Die 24-Jährige, EM-Silbermedaillengewinnerin von 2024, wurde in ihrem Halbfinale Sechste und fährt am Sonntag (13.10 Uhr) nur im B-Finale mit.