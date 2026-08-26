Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
3. LIGA
DARTS
HANDBALL
TENNIS
FORMEL 1
HOCKEY
MEHR
Mehr
Sportmix>

Ruderstar Zeidler dominiert WM-Vorlauf – Jagd auf 4. Titel

Ruder-WM: Zeidler souverän weiter

Der Einer-Dominator startet seine Titelmission mit einem Erfolg. Nach dem lockeren Auftakt wird es am Wochenende ernster.
Zeidler dominiert die Einer-Konkurrenz in dieser Saison
Zeidler dominiert die Einer-Konkurrenz in dieser Saison
© picture-alliance/AP/SID/Antonio Calanni
SID
Der Einer-Dominator startet seine Titelmission mit einem Erfolg. Nach dem lockeren Auftakt wird es am Wochenende ernster.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zum anvisierten WM-Titel locker gemeistert. Der dreimalige Titelträger im Einer gewann seinen Vorlauf auf der Bosbaan in Amsterdam und erreichte ohne Probleme das Viertelfinale. Am Freitag steht die nächste Runde an, am Samstag folgt das Halbfinale, ehe am Sonntag die Medaillen vergeben werden.

Zeidlers Jagd nach WM-Gold

In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.

Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Nun wolle er sich seinen „Weltmeistertitel zurückholen und zum vierten Mal Weltmeister werden. Das wäre schon eine Riesensache“, sagte Zeidler vor dem Start. Mit einem weiteren Erfolg könnte er sich deutschen Vorbildern wie Peter-Michael Kolbe und Thomas Lange nähern. Beide wurden je fünfmal Weltmeister.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite