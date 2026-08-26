Ruderstar Zeidler dominiert WM-Vorlauf – Jagd auf 4. Titel

SID 26.08.2026 • 14:30 Uhr Der Einer-Dominator startet seine Titelmission mit einem Erfolg. Nach dem lockeren Auftakt wird es am Wochenende ernster.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zum anvisierten WM-Titel locker gemeistert. Der dreimalige Titelträger im Einer gewann seinen Vorlauf auf der Bosbaan in Amsterdam und erreichte ohne Probleme das Viertelfinale. Am Freitag steht die nächste Runde an, am Samstag folgt das Halbfinale, ehe am Sonntag die Medaillen vergeben werden.

Zeidlers Jagd nach WM-Gold

In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.