Ruderstar Zeidler dominiert WM-Vorlauf – Jagd auf 4. Titel

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler hat die erste Hürde auf dem Weg zum anvisierten WM-Titel locker gemeistert. Der dreimalige Titelträger im Einer gewann seinen Vorlauf auf der Bosbaan in Amsterdam und erreichte ohne Probleme das Viertelfinale. Am Freitag steht die nächste Runde an, am Samstag folgt das Halbfinale, ehe am Sonntag die Medaillen vergeben werden.
Ruder-WM: Zeidler souverän weiter
Zeidlers Jagd nach WM-Gold
In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften. Zeidlers großes Ziel sind die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, bei denen er nach Paris sein zweites Gold holen will.
Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Nun wolle er sich seinen „Weltmeistertitel zurückholen und zum vierten Mal Weltmeister werden. Das wäre schon eine Riesensache“, sagte Zeidler vor dem Start. Mit einem weiteren Erfolg könnte er sich deutschen Vorbildern wie Peter-Michael Kolbe und Thomas Lange nähern. Beide wurden je fünfmal Weltmeister.