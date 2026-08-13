Rudern-WM: Olympiasieger Zeidler jagt in Amsterdam 4. Titel

SID 13.08.2026 • 13:42 Uhr Der Einer-Olympiasieger strebt sein viertes WM-Gold an, hat sein Training aber schon auf Olympia in Los Angeles 2028 ausgerichtet.

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler will sich bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam (24. bis 30. August) nicht wie im Vorjahr mit dem zweiten Platz zufriedengeben. „Ich möchte mir natürlich meinen Weltmeistertitel zurückholen und zum vierten Mal Weltmeister werden. Das wäre schon eine Riesensache“, sagte der 30 Jahre alte Einer-Olympiasieger von Paris am Rande seiner Vorbereitung auf der Regattastrecke im Münchner Vorort Oberschleißheim im Interview mit dem SID.

Zeidler peilt Olympia-Meilenstein an

Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Ein Erfolg, den er anschließend als „Silber mit Goldrand“ bezeichnete. In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften.

In Amsterdam geht Zeidler mit einem neuen Boot an den Start, die Rennen auf der Bosbaan aber sind für Zeidler nur eine Zwischenstation. „Das Training ist komplett ausgerichtet auf Olympia“, erklärte er, zugleich sei die WM aber trotzdem auch ein Meilenstein. „Bis Olympia sind es jetzt einfach noch zwei Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und wenn da jetzt gar nichts auf dem Weg wäre, wo man sich darauf freut oder wo man sich darauf vorbereitet, wäre es auch ein bisschen langweilig. Und deswegen ist es wichtig, diese Meilensteine zu haben.“

Zeidler jagt vierten WM-Titel