Rudern-WM: Olympiasieger Zeidler jagt in Amsterdam 4. Titel

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler will sich bei den Weltmeisterschaften in Amsterdam (24. bis 30. August) nicht wie im Vorjahr mit dem zweiten Platz zufriedengeben. „Ich möchte mir natürlich meinen Weltmeistertitel zurückholen und zum vierten Mal Weltmeister werden. Das wäre schon eine Riesensache“, sagte der 30 Jahre alte Einer-Olympiasieger von Paris am Rande seiner Vorbereitung auf der Regattastrecke im Münchner Vorort Oberschleißheim im Interview mit dem SID.
Rudern: Zeidler will sich „WM-Titel zurückholen“
Zeidler peilt Olympia-Meilenstein an
Im vergangenen Jahr hatte sich Zeidler auf sein Studium in Lausanne konzentriert und trotz stark reduzierten Trainings bei der WM in Shanghai den zweiten Platz hinter dem Griechen Stefanos Ntouskos belegt. Ein Erfolg, den er anschließend als „Silber mit Goldrand“ bezeichnete. In diesem Jahr ist Zeidler noch unbesiegt, Anfang August gewann er in Varese in überlegener Manier zum vierten Mal Gold bei den Europameisterschaften.
In Amsterdam geht Zeidler mit einem neuen Boot an den Start, die Rennen auf der Bosbaan aber sind für Zeidler nur eine Zwischenstation. „Das Training ist komplett ausgerichtet auf Olympia“, erklärte er, zugleich sei die WM aber trotzdem auch ein Meilenstein. „Bis Olympia sind es jetzt einfach noch zwei Jahre. Das ist eine lange Zeit. Und wenn da jetzt gar nichts auf dem Weg wäre, wo man sich darauf freut oder wo man sich darauf vorbereitet, wäre es auch ein bisschen langweilig. Und deswegen ist es wichtig, diese Meilensteine zu haben.“
Zeidler jagt vierten WM-Titel
Einer dieser Meilensteine wäre der vierte WM-Titel, „und dann wäre es noch einer bis zu den drei Personen, die bisher fünfmal den Weltmeistertitel im Einer gewonnen hätten. Und mich mit denen dann gleichzustellen, das wäre natürlich toll. Ich glaube, für die Motivation ist es extrem wichtig, diese Meilensteine zu setzen und zu haben.“ Fünf WM-Titel haben bislang nur Peter Michael Kolbe sowie der Neuseeländer Mahe Drysdale und der Tscheche Ondrej Synek gewonnen.