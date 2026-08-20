Kehren russische Athleten für Olympia 2028 zurück?

SID 20.08.2026 • 07:20 Uhr Die Welt-Anti-Doping-Agentur versucht, die Sportwelt zu beschwichtigen. Ein eigenes Labor bekommt Russland wohl vorerst nicht.

Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) will bei der Rückkehr russischer Sportler in den Weltsport wachsam agieren. „Wir sind nicht naiv“, sagte WADA-Generaldirektor Olivier Niggli der Nachrichtenagentur AFP am WADA-Hauptsitz der Agentur in Montreal: „Wir werden wachsam sein, denn andere Athleten werden nach Zusicherungen suchen.“

Durch den Beschluss des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) Anfang Juli, russische Athleten wieder regulär und unter eigener Flagge zu internationalen Wettkämpfen zuzulassen, war auch die Tür zu den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles geöffnet worden. Russland war in der Vergangenheit des systematischen, staatlich organisierten Dopings überführt worden. Dort gibt es aktuell kein akkreditiertes Dopingkontrolllabor, weshalb alle Proben von Olympia-Anwärtern im Ausland analysiert würden, so Niggli.

„Sie können nicht mehr wie in Sotschi ihre eigenen Manipulationen vornehmen. Das ist derzeit nicht möglich“, versicherte er und verwies auf eine IOC-Forderung, das Kontrollsystem für russische Athleten zu verstärken, einschließlich mehrfacher Kontrollen für jeden russischen Staatsbürger, der sich voraussichtlich für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles qualifizieren werde.

WADA blockiert RUSADA-Rückkehr