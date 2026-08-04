Schwimm-EM: Avila/Eikermann patzen – Medaille knapp verpasst

SID 04.08.2026 • 20:36 Uhr Das deutsche Duo belegt im Synchronspringen Platz fünf.

Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann haben die sechste Medaille für die deutschen Wasserspringer bei der Schwimm-EM in Paris verpasst. Im Synchronfinale vom Turm kam das Duo aus Berlin und Aachen am Dienstag im Centre Aquatique Olympique am Stade de France auf 392,43 Punkte und Platz fünf. Zu Bronze fehlten den WM-Sechsten knapp 14 Zähler. Der 20-jährige Avila Sanchez hatte am Sonntag mit seiner Vereinskollegin Lena Hentschel im Mixed-Synchronspringen vom 3-m-Brett Bronze gewonnen.

DSV-Synchronduo patzt am Turm

Gold schnappten sich die russischen Vizeweltmeister Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi (443,82) vor den Italienern Simone Conte und Raffaele Pelligra (416,46) und den ukrainischen Titelverteidigern Mark Hryzenko und Oleksij Sereda (406,05). Zur Halbzeit hatte das DSV-Duo auf Rang zwei gelegen, fiel mit einem Patzer im vierten Durchgang aber auf den sechsten Platz zurück.