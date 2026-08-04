Schwimm-EM: Avila/Eikermann patzen – Medaille knapp verpasst

Luis Avila Sanchez und Jaden Eikermann haben die sechste Medaille für die deutschen Wasserspringer bei der Schwimm-EM in Paris verpasst. Im Synchronfinale vom Turm kam das Duo aus Berlin und Aachen am Dienstag im Centre Aquatique Olympique am Stade de France auf 392,43 Punkte und Platz fünf. Zu Bronze fehlten den WM-Sechsten knapp 14 Zähler. Der 20-jährige Avila Sanchez hatte am Sonntag mit seiner Vereinskollegin Lena Hentschel im Mixed-Synchronspringen vom 3-m-Brett Bronze gewonnen.
EM: Deutsches Duo verpasst Medaille
Das deutsche Duo belegt im Synchronspringen Platz fünf.
DSV-Duo Avila Sanchez (l.) und Eikermann (r.)
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DSV-Synchronduo patzt am Turm
Gold schnappten sich die russischen Vizeweltmeister Nikita Schleicher und Ruslan Ternowoi (443,82) vor den Italienern Simone Conte und Raffaele Pelligra (416,46) und den ukrainischen Titelverteidigern Mark Hryzenko und Oleksij Sereda (406,05). Zur Halbzeit hatte das DSV-Duo auf Rang zwei gelegen, fiel mit einem Patzer im vierten Durchgang aber auf den sechsten Platz zurück.
Es war erst der dritte Wettkampf in Paris, bei dem die Deutschen nicht auf dem Podest landeten. Gold gewannen Lou Massenberg und Jonathan Schauer (3-m-Synchron) sowie Moritz Wesemann (1-m-Brett), Silber holte Pauline Pfeif im Einzel sowie Synchronspringen vom Turm mit Elena Wassen.