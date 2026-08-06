DSV jubelt: Eikermann & Rösler holen Medaillen 9 und 10!

SID 06.08.2026 • 20:19 Uhr Zum Abschluss der Wassersprungwettbewerbe gibt es noch mal zwei Medaillen.

Der Olympiasiebte Jaden Eikermann und Mixed-Vizeeuropameister Ole Rösler haben zum Abschluss der Wassersprungwettbewerbe bei der EM in Paris die neunte und zehnte Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gewonnen. Im Einzelfinale vom Turm am Donnerstag sprang der 21-jährige Eikermann, im Synchronfinale mit Luis Avila Sanchez Fünfter und mit dem Team Siebter, mit 513,05 Punkten zu Silber.

Bronze für Turmspringer Rösler

Der 18-jährige Rösler, der tags zuvor mit Pauline Pfeif Zweiter geworden war, holte mit 480,75 Punkten Bronze. Vor einem Jahr in der Türkei war der Rostocker in allen drei Turmwettbewerben Zweiter geworden. Gold ging an den Russen Ruslan Ternowoi (524,20).

Zuvor hatten Lena Hentschel und Jette Müller im Synchronspringen vom 3-m-Brett Bronze geholt. Das Wassersprungteam verlässt das Centre Aquatique Olympique am Stade de France mit dreimal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze.