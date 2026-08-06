Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
TENNIS
DARTS
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Sportmix>

Paris-EM: Eikermann & Rösler jagen Wassersprung-Gold

Schwimm-EM: Duo stark im Turm-Vorkampf

Die beiden Deutschen qualifizieren sich als Punktbeste für das Finale.
Turmspringer Jaden Eikermann
Turmspringer Jaden Eikermann
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MINAS PANAGIOTAKIS
SID
Die beiden Deutschen qualifizieren sich als Punktbeste für das Finale.

Der Olympiasiebte Jaden Eikermann und der Mixed-Vizeeuropameister Ole Rösler haben am letzten Tag der Wassersprungwettbewerbe bei der EM in Paris Ambitionen auf weitere deutsche Medaillen angemeldet.

Eikermann führt Turm-Vorkampf an

Im Vorkampf vom Turm am Donnerstag sprang der 21-jährige Eikermann, im Synchronfinale mit Luis Avila Sanchez Fünfter und mit dem Team Siebter, mit 486,50 Punkten an die Spitze des Feldes.

Der 18-jährige Rösler kam einen Tag nach Silber mit Pauline Pfeif mit 477,45 Zählern auf Platz zwei. Im Finale am Abend (18.50 Uhr) werden die letzten EM-Medaillen im Wasserspringen vergeben.

Zuvor rechnen sich im Synchronspringen vom 3-m-Brett (17.30 Uhr) auch Lena Hentschel und Jette Müller Chancen aus. Bislang hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) im Centre Aquatique Olympique am Stade de France dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite