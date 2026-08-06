Paris-EM: Eikermann & Rösler jagen Wassersprung-Gold

Der Olympiasiebte Jaden Eikermann und der Mixed-Vizeeuropameister Ole Rösler haben am letzten Tag der Wassersprungwettbewerbe bei der EM in Paris Ambitionen auf weitere deutsche Medaillen angemeldet.
Schwimm-EM: Duo stark im Turm-Vorkampf
Die beiden Deutschen qualifizieren sich als Punktbeste für das Finale.
Turmspringer Jaden Eikermann
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Eikermann führt Turm-Vorkampf an
Im Vorkampf vom Turm am Donnerstag sprang der 21-jährige Eikermann, im Synchronfinale mit Luis Avila Sanchez Fünfter und mit dem Team Siebter, mit 486,50 Punkten an die Spitze des Feldes.
Der 18-jährige Rösler kam einen Tag nach Silber mit Pauline Pfeif mit 477,45 Zählern auf Platz zwei. Im Finale am Abend (18.50 Uhr) werden die letzten EM-Medaillen im Wasserspringen vergeben.
Zuvor rechnen sich im Synchronspringen vom 3-m-Brett (17.30 Uhr) auch Lena Hentschel und Jette Müller Chancen aus. Bislang hat der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) im Centre Aquatique Olympique am Stade de France dreimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze gewonnen.