Paris-EM: Eikermann & Rösler jagen Wassersprung-Gold

SID 06.08.2026 • 12:21 Uhr Die beiden Deutschen qualifizieren sich als Punktbeste für das Finale.

Der Olympiasiebte Jaden Eikermann und der Mixed-Vizeeuropameister Ole Rösler haben am letzten Tag der Wassersprungwettbewerbe bei der EM in Paris Ambitionen auf weitere deutsche Medaillen angemeldet.

Eikermann führt Turm-Vorkampf an

Im Vorkampf vom Turm am Donnerstag sprang der 21-jährige Eikermann, im Synchronfinale mit Luis Avila Sanchez Fünfter und mit dem Team Siebter, mit 486,50 Punkten an die Spitze des Feldes.

Der 18-jährige Rösler kam einen Tag nach Silber mit Pauline Pfeif mit 477,45 Zählern auf Platz zwei. Im Finale am Abend (18.50 Uhr) werden die letzten EM-Medaillen im Wasserspringen vergeben.