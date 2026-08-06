EM-Bronze für Hentschel/Müller im 3m-Synchron in Paris

Am letzten Wettkampftag im Wasserspringen haben Lena Hentschel und Jette Müller die deutsche Bilanz bei der Schwimm-EM in Paris noch einmal aufpoliert.
Nächste EM-Medaille für Deutschland
Das Duo aus Berlin und Dresden gewann im Synchronspringen vom 3-m-Brett mit 274,59 Punkten Bronze – und bescherte dem deutschen Schwimm-Verband (DSV) die achte Medaille im Centre Aquatique Olympique am Stade de France.
Italienerinnen ziehen am deutschen Duo vorbei
Für Hentschel, 2021 in Tokio Olympiadritte in dieser Disziplin, war es das zweite Edelmetall in Paris. Am Sonntag hatte die 25-Jährige bereits mit Luis Avila Sanchez den dritten Platz im Mixed-Synchronwettbewerb belegt. Im Einzel hatte sie am Dienstag als Fünfte die angepeilte Medaille verpasst, Müller war Sechste geworden.
Nach den beiden Pflichtsprüngen führte das deutsche Duo das kleine Feld mit nur sechs Nationen an. Dann zogen die Italienerinnen vorbei, den vierten Sprung verpatzten Hentschel und Müller. Gold ging an die Italienerinnen Chiara Pellacani und Elisa Pizzini (308,07) vor den ukrainischen Titelverteidigerinnen Xenia Botschek und Diana Karnafel (278,40).