EM-Bronze für Hentschel/Müller im 3m-Synchron in Paris

SID 06.08.2026 • 18:12 Uhr Lena Hentschel und Jette Müller muss sich geschlagen geben: Das deutsche Duo vergibt die Chance auf Gold, holt aber die achte Medaille.

Am letzten Wettkampftag im Wasserspringen haben Lena Hentschel und Jette Müller die deutsche Bilanz bei der Schwimm-EM in Paris noch einmal aufpoliert.

Das Duo aus Berlin und Dresden gewann im Synchronspringen vom 3-m-Brett mit 274,59 Punkten Bronze – und bescherte dem deutschen Schwimm-Verband (DSV) die achte Medaille im Centre Aquatique Olympique am Stade de France.

Italienerinnen ziehen am deutschen Duo vorbei

Für Hentschel, 2021 in Tokio Olympiadritte in dieser Disziplin, war es das zweite Edelmetall in Paris. Am Sonntag hatte die 25-Jährige bereits mit Luis Avila Sanchez den dritten Platz im Mixed-Synchronwettbewerb belegt. Im Einzel hatte sie am Dienstag als Fünfte die angepeilte Medaille verpasst, Müller war Sechste geworden.