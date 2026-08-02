Schwimm-EM: Hentschel stürmt ins 1-m-Finale – Medaillenhoffnung

Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-EM in Paris das Finale vom 1-m-Brett erreicht. Die 25-Jährige zog am Sonntagmittag mit 255,40 Punkten als Dritte des Vorkampfes in die Runde der besten zwölf am Abend (21.00 Uhr) ein.
Hentschel souverän im 1-m-Finale
Die Wasserspringerin unterstreicht im Vorkampf ihre Medaillenambitionen.
Wasserspringerin Lena Hentschel
© AFP/SID/FRANCOIS-XAVIER MARIT
Hentschel peilt Titelverteidigung an
Hentschel tritt in Paris außerdem noch vom 3-m-Brett im Einzel sowie in den Synchronwettbewerben an. Mit Luis Avila Sanchez geht sie im Mixed-Event dabei als Titelverteidigerin an den Start.
Der Auftakt in die europäischen Titelkämpfe war für die Berlinerin allerdings nicht nach Plan verlaufen. Aufgrund einiger Patzer hatten sich Hentschel, Moritz Wesemann, Pauline Pfeif und Jaden Eikermann am Freitag im Mixed-Team-Wettbewerb mit Platz sieben zufriedengeben müssen.