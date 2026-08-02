Schwimm-EM: Hentschel stürmt ins 1-m-Finale – Medaillenhoffnung

SID 02.08.2026 • 14:34 Uhr Die Wasserspringerin unterstreicht im Vorkampf ihre Medaillenambitionen.

Wasserspringerin Lena Hentschel hat bei der Schwimm-EM in Paris das Finale vom 1-m-Brett erreicht. Die 25-Jährige zog am Sonntagmittag mit 255,40 Punkten als Dritte des Vorkampfes in die Runde der besten zwölf am Abend (21.00 Uhr) ein.

Hentschel peilt Titelverteidigung an

Hentschel tritt in Paris außerdem noch vom 3-m-Brett im Einzel sowie in den Synchronwettbewerben an. Mit Luis Avila Sanchez geht sie im Mixed-Event dabei als Titelverteidigerin an den Start.