High Diving-Drama: Deutsche jagt Medaille bei Schwimm-EM in Paris

SID 07.08.2026 • 14:17 Uhr Klippenspringerin Iris Schmidbauer will bei der Schwimm-EM ihren Titel verteidigen.

Klippenspringerin Iris Schmidbauer kann bei der Schwimm-EM in Paris weiter von ihrer nächsten Medaille träumen. Die Titelverteidigerin, die sich 2022 zur ersten Europameisterin im High Diving gekrönt hatte, liegt nach den ersten beiden Sprüngen aus 20 Metern Höhe in die Seine mit 136,35 Punkten auf Platz vier. Zu Rang drei fehlen derzeit etwas mehr als zwei Punkte.

Schwimm-EM: Schmidbauer rutscht auf Platz vier

Die 21 Jahre alte Maike Halbisch, die im zweiten Versuch mit einem vierfachen Rückwärtssalto den schwierigsten Sprung des Tages zeigte, belegt Rang sechs (103,75). Nach dem ersten Durchgang führte die 31 Jahre alte Schmidbauer das Feld an, fiel nach einem kleinen Patzer aber hinter die Ukrainerin Nelli Tschukaniwska (152,30), Elisa Cosetti (141,80) aus Italien und die Schweizerin Morgane Herculano (138,60) zurück. Die Medaillen werden am Samstag (ab 13.30 Uhr) in zwei weiteren Durchgängen vor spektakulärer Kulisse von der Pont de Bir-Hakeim mit Blick auf den Eiffelturm ausgesprungen.