High Diving-Drama: Deutsche jagt Medaille bei Schwimm-EM in Paris

Klippenspringerin Iris Schmidbauer kann bei der Schwimm-EM in Paris weiter von ihrer nächsten Medaille träumen. Die Titelverteidigerin, die sich 2022 zur ersten Europameisterin im High Diving gekrönt hatte, liegt nach den ersten beiden Sprüngen aus 20 Metern Höhe in die Seine mit 136,35 Punkten auf Platz vier. Zu Rang drei fehlen derzeit etwas mehr als zwei Punkte.
Deutsche Medaillenhoffnung in Paris
Schwimm-EM: Schmidbauer rutscht auf Platz vier
Die 21 Jahre alte Maike Halbisch, die im zweiten Versuch mit einem vierfachen Rückwärtssalto den schwierigsten Sprung des Tages zeigte, belegt Rang sechs (103,75). Nach dem ersten Durchgang führte die 31 Jahre alte Schmidbauer das Feld an, fiel nach einem kleinen Patzer aber hinter die Ukrainerin Nelli Tschukaniwska (152,30), Elisa Cosetti (141,80) aus Italien und die Schweizerin Morgane Herculano (138,60) zurück. Die Medaillen werden am Samstag (ab 13.30 Uhr) in zwei weiteren Durchgängen vor spektakulärer Kulisse von der Pont de Bir-Hakeim mit Blick auf den Eiffelturm ausgesprungen.
Schmidbauer hatte mit ihrer Goldmedaille 2022 in Rom Geschichte geschrieben. Dort war High Diving erstmals Bestandteil des Programms einer Schwimm-EM gewesen. Nach der Geburt ihrer Tochter im August 2024 war Schmidbauer erst im vergangenen Jahr in das Wettkampfgeschehen zurückgekehrt und hatte unter anderem in Singapur ihre fünfte WM bestritten. Im Mai gewann sie in Fort Lauderdale (USA) erstmals in ihrer Karriere einen Weltcup.