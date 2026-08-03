Nächstes deutsches Gold bei Schwimm-EM

SID 03.08.2026 • 20:15 Uhr Lou Massenberg und Jonathan Schauer holen bei der Schwimm-EM Gold im Wasserspringen. Dem Duo aus Halle gelingt in Paris der große Coup.

Die Wasserspringer Lou Massenberg und Jonathan Schauer haben bei der Schwimm-EM in Paris für die zweite deutsche Goldmedaille gesorgt.

Das Duo aus Halle sicherte sich im Synchronwettbewerb vom 3-m-Brett am Montagabend mit 423,84 Punkten den Titel. Am Samstag hatte sich Moritz Wesemann vom 1-m-Brett bereits zum Europameister gekrönt.

Auch im Jahr zuvor war der Titel dank Wesemann und Timo Barthel nach Deutschland gegangen. Nun taten es ihnen Massenberg und Schauer gleich und ließen dabei die unter neutraler Flagge startenden Russen Jewgeni Kusnezow und Nikita Schleicher (408,99 Punkte) und Stefano Belotti und Matteo Santoro aus Italien (386,07) hinter sich.

Schwimm-EM: Massenberg holt elfte Medaille

Während es für den 21 Jahre alten Schauer das erste EM-Edelmetall war, schraubte Massenberg seine Bilanz auf insgesamt elf EM-Medaillen hoch. In den vergangenen Jahren sicherte sich der 25-Jährige unter anderem den europäischen Titel im Team (2019) und im Mixed-Synchronwettbewerb an der Seite von Tina Punzel (2018, 2022), die ihre Karriere mittlerweile beendet hat.