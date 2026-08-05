Schwimm-EM: Wasserspringerin Pfeif holt 3. Silber im Mixed-Turm

SID 05.08.2026 • 19:12 Uhr Die Berlinerin landet im Mixed-Synchronspringen vom Turm mit Ole Rösler auf Platz zwei.

Vizeweltmeisterin Pauline Pfeif hat bei der Schwimm-EM in Paris ihre dritte Silbermedaille gewonnen und den deutschen Wasserspringern das insgesamt sechste Edelmetall beschert.

Gemeinsam mit dem Rostocker Ole Rösler sprang die Berlinerin im gemischten Synchronfinale vom Turm im Centre Aquatique Olympique mit 317,76 Punkten auf Platz zwei.

Gold schnappten sich Ksenija Bailo und Oleksij Sereda aus der Ukraine (323,16). Bronze ging an die Spanier Jorge Rodriguez Ledesma und Ana Carvajal San Miguel (297,48).

EM: Pfeif schon mit zweitem Silber

Zuvor hatte Pfeif bereits Silber im Einzel und im Synchronspringen mit Elena Wassen geholt. Mit dem dritten Sprung schob sich das deutsche Duo am Mittwoch auf den zweiten Rang vor, zwischen Platz eins und drei lagen zu diesem Zeitpunkt nur 1,80 Punkte. Mit dem gehockten Dreieinhalb-Vorwärtssalto im vierten Durchgang behaupteten Pfeif und Rösler diese Position und ließen auch im fünften nichts mehr anbrennen.