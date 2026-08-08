High-Diving-EM: Halbisch holt Bronze – Schmidbauer entthront

SID 08.08.2026 • 14:21 Uhr Halbisch springt im letzten Durchgang noch von Platz sechs auf drei.

Klippenspringerin Iris Schmidbauer hat bei der Schwimm-EM in Paris ihren Titel verloren, Maike Halbisch dafür Bronze gewonnen. Die Europameisterin bei der High-Diving-Premiere 2022 in Rom kam bei den letzten beiden von insgesamt vier Sprüngen aus 20 Metern Höhe in die Seine auf 271,05 Punkten auf Platz fünf.

Halbisch springt auf Bronze-Rang

Die 21-Jährige Halbisch katapultierte sich mit dem schwierigsten Sprung des Feldes vor spektakulärer Kulisse von der Pont de Bir-Hakeim mit Blick auf den Eiffelturm noch auf 292,15 Zähler und von Rang sechs auf drei. Gold ging an die Ukrainerin Nelli Tschukaniwska (324,70) vor Elisa Cosetti (297,20) aus Italien.

Bei den Männern liegt Manuel Halbisch, Bruder von Maike Halbisch, mit 122,10 Punkten zur Halbzeit auf dem neunten Platz. Für die Springer, die in Paris ebenfalls aus 20 Metern und nicht wie üblich aus 27 Metern Höhe an den Start gehen, stehen die letzten Durchgänge am Nachmittag (16.00 Uhr) an.