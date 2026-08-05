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Schwimm-EM: Dieser Auftritt nährt Gold-Hoffnung

Dieser Auftritt nährt Gold-Hoffnung

Der 24-Jährige zieht als überlegener Erster ins Finale am Abend ein.
Wasserspringer Moritz Wesemann
Wasserspringer Moritz Wesemann
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
Der 24-Jährige zieht als überlegener Erster ins Finale am Abend ein.

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-EM in Paris seine Ambitionen auf die zweite Goldmedaille unterstrichen. Der 24-Jährige, der am Samstag bereits vom 1-m-Brett triumphiert hatte, zog am Mittwoch als überlegener Vorkampfbester ins Finale vom 3-m-Brett am Abend (19.55 Uhr) ein.

Wesemann dominiert die Qualifikation

Wesemann kam in der Qualifikation auf 446,25 Punkte und lag damit deutlich vor dem zweitplatzierten Briten Ross Haslam (420,40). Lou Massenberg, der mit Jonathan Schauer überraschend Gold im Synchronspringen gewonnen hatte, schaffte es als Elfter (377,65) gerade noch in die Medaillenentscheidung.

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