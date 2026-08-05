Schwimm-EM: Dieser Auftritt nährt Gold-Hoffnung

SID 05.08.2026 • 13:02 Uhr Der 24-Jährige zieht als überlegener Erster ins Finale am Abend ein.

Wasserspringer Moritz Wesemann hat bei der Schwimm-EM in Paris seine Ambitionen auf die zweite Goldmedaille unterstrichen. Der 24-Jährige, der am Samstag bereits vom 1-m-Brett triumphiert hatte, zog am Mittwoch als überlegener Vorkampfbester ins Finale vom 3-m-Brett am Abend (19.55 Uhr) ein.

Wesemann dominiert die Qualifikation