Zum Beginn der Kunstturn-Europameisterschaft in Zagreb hat die Stiftung Deutsche Sporthilfe ihre neue Kampagne „Wir tragen dich“ gestartet. Im Mittelpunkt stehen nach Angaben der Stiftung die oft unsichtbaren Herausforderungen im Spitzensport, von mentalen Belastungen bis hin zur Vereinbarkeit von Spitzensport und Ausbildung.
Sporthilfe startet neue Kampagne
Die Sporthilfe rückt mit ihrer neuen Kampagne die Herausforderungen hinter sportlichen Erfolgen in den Fokus.
Kunstturnerin Helen Kevric gibt ihr internationales Comeback
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Anhand von Kunstturnerin Helen Kevric, Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke und Paralympics-Sieger Markus Rehm soll die Kampagne zeigen, wie wichtig Unterstützung für sportliche Erfolge ist.
Kevric mit internationalem Comeback
Die 18-jährige Kevric feiert nach einer schweren Knieverletzung bei der EM in Zagreb ihr internationales Comeback, zuletzt hatte sie bereits zwei deutsche Meistertitel gewonnen.
Die Kampagne unterstreiche die Rolle der Sporthilfe als langfristiger Partner von Nachwuchs- und Spitzensportlern, teilte die Stiftung mit. Die Förderung soll Athleten auch beim Übergang in die berufliche Zukunft begleiten.