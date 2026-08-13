Sporthilfe startet neue Kampagne

SID 13.08.2026 • 10:39 Uhr Die Sporthilfe rückt mit ihrer neuen Kampagne die Herausforderungen hinter sportlichen Erfolgen in den Fokus.

Zum Beginn der Kunstturn-Europameisterschaft in Zagreb hat die Stiftung Deutsche Sporthilfe ihre neue Kampagne „Wir tragen dich“ gestartet. Im Mittelpunkt stehen nach Angaben der Stiftung die oft unsichtbaren Herausforderungen im Spitzensport, von mentalen Belastungen bis hin zur Vereinbarkeit von Spitzensport und Ausbildung.

Anhand von Kunstturnerin Helen Kevric, Basketball-Nationalspielerin Alexandra Wilke und Paralympics-Sieger Markus Rehm soll die Kampagne zeigen, wie wichtig Unterstützung für sportliche Erfolge ist.

Kevric mit internationalem Comeback

Die 18-jährige Kevric feiert nach einer schweren Knieverletzung bei der EM in Zagreb ihr internationales Comeback, zuletzt hatte sie bereits zwei deutsche Meistertitel gewonnen.