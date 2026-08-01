Lawinen-Drama am Broad Peak: Bergsteiger-Star Nirmal Purja tot

SID 01.08.2026 • 14:56 Uhr Nirmal Purja stirbt bei einem Lawinenunglück. Mit dem 43-Jährigen kommen neun weitere Expeditions-Teilnehmer am 8051 m hohen Berg ums Leben.

Der britisch-nepalesische Star-Bergsteiger Nirmal Purja ist bei einem Lawinenunglück am Achttausender-Gipfel Broad Peak im Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. Dies teilte seine Agentur „Elite Exped“ am Samstag mit.

Broad Peak-Tragödie im Karakorum

Der 8051 m Broad Peak in Pakistan ist der zwölfhöchste Berg der Welt und liegt in der Nähe des K2. In der Umgebung befindet sich auch der Laila Peak, an dem die frühere Biathletin Laura Dahlmeier fast genau ein Jahr zuvor tödlich verunglückt war.

Nirmal Purja war am Donnerstag als Führer einer zehnköpfigen Expedition von einem Lawinenabgang erfasst worden. Laut „Elite Exped“ überlebte keiner der Teilnehmer das Unglück.

Premier trauert um Nirmal Purja

„Der tragische Tod von sechs nepalesischen und vier ausländischen Bergsteigern, darunter Nirmal Purja, hat uns alle zutiefst erschüttert“, schrieb Nepals Premierminister Balendra Shah in den sozialen Medien: „Ihr Mut und ihre Entschlossenheit werden uns weiterhin inspirieren.“

Der unter den Namen „Nimsdai“ und „Nims“ bekannte Purja war in seiner Heimat ein Volksheld und der derzeit wohl bekannteste aktive Bergsteiger. Er schrieb Geschichte, als er 2019 in nur sieben Monaten alle 14 Achttausender der Welt bestieg, wobei er Flaschensauerstoff benutzte.

Das „Project Possible 14/7“ wurde für den Streamingdienst Netflix unter dem Titel „14 Peaks: Nothing Is Impossible“ verfilmt.